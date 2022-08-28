冷眼看夏立言的“千山我独行”

来源：联合报

作者：赵春山

国民党副主席夏立言，结束为期七天访陆行程后昨日返抵台湾。他把此行定位为“关怀聆听之旅”，目的是要了解大陆台商、台生处境和需求，并把讯息转达给两岸执政当局做决策参考。在当前两岸形势严峻，民、共关系处“有读不回”状态下，国民党扮演沟通角色，既切合在野党身份，也符合国家整体利益。

遗憾的是，由于美国众议院议长佩洛西访台余波荡漾，加上年底地方选举，使夏立言此行备受争议，堪称“吃力不讨好”。

民进党前主席许信良表示，夏立言访大陆“不是坏事”，绿营不应“追杀”；但我认为，不是所有政治人物，都能像他那样，站在国家利益战略高度看问题。面对即将到来的选战，民进党有人高兴“捡到枪”；国民党有人急着“划清界线”；在“胜选压倒一切”考量下，台湾难得见到朝野政党如此“异口同声”盛况。

陈元丰以中共中央台办，而非国台办副主任身份与夏立言会面，意味着对岸是把双方会面，定位为一场党对党交流。陈元丰对在陆台胞、台生、台商权益表达关切，愿意协助在柬受困台人，以及不希望看到ＥＣＦＡ因两岸关系恶化而受影响。

我认为陈元丰上述说法，是对一位不畏疫情远道来访老朋友，及对国共加强关系释出的善意，而后者意义尤其重要。因为，国民党未来一旦重掌政权，就能在国共互信基础上，恢复马政府执政八年采取的两岸和解政策。

尽管夏陈相谈甚欢，但从“听其言”到“观其行”，其间还有段距离。因为公权力握在民进党政府手中，不见得会对国共交流成果“买单”；何况两岸目前没有协商对话管道，任何一方想法，都无法转化为实际政策。此外，有人期待夏立言此行，在宾主杯觥交错之后，就能一声令下，让大陆军机停止扰台、停止军演，真是把夏立言当成“无敌超人”了！

自蔡英文总统就任以来，民共已错失许多改善关系机会。目前两岸关系千疮百孔，蔡总统在2024年卸任前，无意也无力从事“亡羊补牢”工作。在对岸，中共领导人习近平提出两岸“融合发展”新思维，其中心思想应是“聚同化异”；但处在中共二十大前后敏感时刻，对台工作只见“聚同”，未见“化异”。

习近平说过要“牢牢掌握两岸关系发展的主导权主动权”。判断他在中共二十大后将为“促统”按表操课，处理他眼中的台湾问题。届时两岸关系可能“春暖花开”，也有可能“地动山摇”；但可确定的是，“维持现状”将逐步走进历史。

台湾朝野政党都应为两岸关系发展“超前部署”。民进党选择亲美抗中，大陆对佩洛西访台采取强烈反应，更加深民进党“唯美”马首是瞻决心。国民党应有自已的选择，“亲美和中”曾经过历史检验，大陆政策理应是国民党的强项。

夏立言甫抵台湾，就立即以视讯方式举行记者会，公开他此行所作所为，我认为这是负责任表现。台湾政党恶斗是常态，加上选举因素，夏立言此时访陆有如“千山我独行”；但只要百姓获益，我会告诉他：“你不会寂寞的。”