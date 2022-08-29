来源：中时新闻网

作者：黄世安

前民进党立委郑宝清正式宣布参选桃园市长，再次替年底桃园选情掀起一阵波澜。郑宝清的参选，无疑是对民进党当权派的一记当头棒喝。选民正好可借由郑宝清的参选，看清过去民进党强调清廉、改革、爱乡土的党魂，至今还剩下多少？

民进党此次县市长提名过程可谓争议不断！从一开始六都候选人全由党主席决定，到后来甚至加入新竹市。整个提名作业不但被外界批评黑箱，也埋下绿营内部的矛盾与价值路线之争。

虽说民进党此次县市长选举提名作业都是经由选对会采民主机制决定，但实际上所有人再清楚不过，所谓选对会决定，也只不过是为了帮蔡英文一人的决定背书而已。在林智坚没有爆发论文抄袭之前，以蔡英文为首的当权派，必定认为胜选、延续执政才是当前首要任务，但在林智坚论文确定被台大、中华大学双杀后，不但重创蔡英文的党内领导威信，也让内部的矛盾与价值路线之争再次浮上台面。

毫无疑问郑宝清的参选，在是非价值与议题的攻防上，必定冲着民进党与接棒参选的郑运鹏而来，犹如现代版的官场现形记。但在选票的流动上，受冲击最大的恐怕还是民众党的赖香伶。

毕竟，在单一席次的首长选举中，讨厌民进党、不爽国民党的选票，早在林智坚爆发论文抄袭风波，甚至更早前，就决定支持第三党候选人。而郑运鹏更非像沈慧虹是初次参选等级的候选人，郑运鹏的选情再怎么崩盘，仍远胜于沈慧虹在新竹的状况。赖香伶在桃园的资源跟知名度都有限的状况下，郑宝清的参选，势必再次压缩赖的参选空间，不但考验赖继续参选的意志力，也考验着党主席柯文哲与其他反绿阵线合纵连横的智慧。

其次，郑宝清的参选虽然可能打破郑运鹏的人设与阻止中间选民支持民进党，但不代表郑宝清有能力裂解民进党的基本盘，更不代表国民党能不努力就有机会渔翁得利。 四年前，苏焕智也曾用同样方法挑战民进党，但事实证明铁杆绿是认党不认人。在野阵营如果不整合，绿营只要守住基本盘，仍有获胜的可能。

台湾的选举，与其说是对政党、政治理念的选择，不如说是执政与反执政之争。郑宝清的参选，犹如一面政治照妖镜，虽然照出民进党的双标与昨是今非，但同时也照出在野阵营人人想当老大、不愿积极整合的政治现实。

若地方选举的重要性犹如总统大选前哨战，各政党更应将地方选举视为整合的试金石。如今论文门已激起民众的反绿情绪，在野阵营不应再寄望不切实际的胜者全拿。退万步言之，若地方选举都无法整合，纵使有诸如侯友宜、柯文哲等政治明星，2024最后恐怕仍是绿营囊中物！