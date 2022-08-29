论美国的《通货膨胀降低法》

来源：台湾《工商时报》社论

美国历史上最大的清洁能源法案，在8月17日，由拜登总统正式签署；《通货膨胀降低法》（Inflation Reduction Act of 2022）的通过，具有划时代的意义。美国政府展现减少碳排放的决心，而这个所谓的《通货膨胀降低法》，其实则是经济“除碳化”（decarbonization）的法案。

首先，该法案的立法延宕多时，在期中选举前不到三个月才通过，已经算是民主党在参众两院的重大胜利。因为，8月7日参议院是以51票比50票通过（副总统哈里斯以议长的身份投下一票），8月12日在众议院，220票赞成，207票反对（目前是民主党220席，共和党210席，5席空缺待补），拜登总统8月17日的签署，只是锦上添花。唯独与法案名称不太有关的是，该法透过租税扣抵和直接给予各种形式的奖励与补助，以具体落实促进发电厂─工业─交通部门的能源转型、降低使用清洁能源和推动再生能源的成本、以及鼓励采用更清洁能源以改变消费行为。

其次，4290亿美元（6006亿新元）的《通货膨胀降低法》，主要用于因应气候变迁和推动清洁能源的预算，高达3700亿（近86.2％），具体措施有两个：购买电动车有7500美元的税额减免，装置太阳能板的屋主则可获得30％的补贴。另外还有640亿（近14.9％），则用于处方笺药价之补助。对于“钱从哪里来”，则着眼于获利超过10亿美元的企业，针对跨国企业造成各国政府的税基侵蚀和获利转移，课征15％的所谓“全球最低企业税”（global minimum corporate tax）。

最后，该法案着眼于四个最大的碳排放部门，包括：发电厂；减排二氧化碳（森林─土壤─直接空气捕捉─其他行动）；工业（包括化石燃料汽油生产）；以及交通部门。依据纽约智库Rhodium Group的研究，在最高估计值的情况下，“有”和“没有”这个法案（IRA）的差异，就达成2030年的目标来说，发电厂将少排放3.6亿公吨，减排二氧化碳8300公吨，工业部门少排放5500公吨，以及交通部门少排放700万公吨。该法案希望降低商业清洁能源的成本，提高风电和太阳能光电、电动车、以及新住宅铺设太阳能板的效率，比现有的化石燃料更有竞争力，以迈向“除碳化”的未来。

细观这项法案，有四点值得讨论。其一，法案的名实不符，以降低通膨为名，行因应气候变迁、平价照护与药价补助、以及开征新税之实。就此而言，或许是当前美国的通膨仍然严重，社会大众苦于日常生活的开支，入不敷出，“通货膨胀降低”的法案名称，尽管只有约15％（640亿美元）是延续“奥巴马健保”的相关政策措施，其政治上的意义，不言可喻。

其二，具有争议性的项目，无论是煤矿的退场，或是火力发电厂的转型，无异都是为了期中选举而做出的妥协。例如：100亿用于给全美最后172座煤矿，愿意进行清洁能源的转型补助，以及直接补贴给愿意退役的火力发电厂。

其三，对于减少温室气体的排放，“整笔拨款”减少污染的奖助措施，不容易针对政策施行，进行后续的效果评估。联邦政府的环保署将大规模资助各州减少温室气体的排放，“气候污染减少补助”（climate pollution reduction grant）50亿美元的整笔拨款，不一定要州政府才能申请，佐治亚州就是由独立的公共设施委员会提出申请。就此观之，这是顾及到各州政府，不管共和党籍州长无意减少碳排放，甚或是部分民主党籍州长个人，受到辖境能源产业业者的压力而不提出申请，因而有由独立机构提出的巧门设计。

其四，这项以“除碳化”为主要政策目标的法案，也具有前瞻性视野的政策补助措施。例如：用于“气候─智慧农业”（climate-smart agriculture）的200亿元，是协助农民能够采用最自然的方式，将二氧化碳留存于土壤和森林，像是种植不以贩售获利为目的、能够以茎叶覆盖（地面）的作物（cover crops）。或是还有50亿元，用于预防森林的野火，保护长久以来丰富蕴藏二氧化碳的古老森林。

《通货膨胀降低法》，与降低通膨没有直接关系。然而，却多多少少有助于民主党的期中选举，这是拜登总统的政绩，却未必能够带来选举的胜利。