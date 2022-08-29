多重风险挑战下经济前景趋弱 经济学家进一步下调中国增长预测

来源：彭博社

随着房地产市场动荡以及疫情持续存在，经济学家对中国经济变得更加悲观。他们进一步下调2022年中国增长预测，并预计明年风险也挥之不去。

彭博对经济学家的最新季度调查显示，预计中国经济今年仅增长3.5％，低于之前预测的3.9％。对明年前三个季度的增长预测也被下调0.1-0.4个百分点，不过对2023年全年经济增长的预测中值仍维持在5.2％不变。

经济学家对2022年和2023年全年通胀率的预期维持在2.3％不变；料明年PPI增幅从今年的5.5％降至1.4％。

预计第三季度固定资产投资增长6.1％，低于之前预测的6.9％；料本季度社会消费品零售额增长3.5%，之前预测为4％。

出口增长可能保持强劲，经济学家将第三季度出口增速预期从7.9％上调至9.5％，全年增长预测从7.5％上调至8.7％；第三和第四季度进口增速预测均被下调至4％。

这表明经济学家不认为政府近期宣布的刺激措施能够帮助抵御经济放缓。国务院上周刚刚部署了19项稳经济接续政策。

富国银行的国际经济学家Brendan McKenna表示，在“房地产行业深陷困境，防疫相关限制措施再度实施”之际，增长预测面临下行风险。他的基线预测是，今年经济增速略高于3％，但若经济活动继续放缓，GDP增速有降至这一水平之下的风险。

企业和消费者情绪今年受到重大打击，上海等大城市爆发疫情导致当地被长时间封控。房地产危机也进一步加剧，多地烂尾楼业主拒还房贷。最近，创纪录的高温和干旱导致电力供应紧张、一些工厂限电停产。

中国政府年初将今年GDP增长目标定在5.5％左右。但随着增长减速、疫情蔓延，高层官员近来淡化了这一目标。

澳新银行大中华区首席经济学家杨宇霆称，除当前这些挑战外，中国经济还面临人口增长等潜在风险，未来几年经济增速料维持在5％以下。

他表示，“鉴于生产率缺乏改善，潜在经济增速将继续放缓。我们预计2023年GDP增长4.2％，2024年增长4.0％。”