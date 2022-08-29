夏立言访陆：台政府无能化解冲突也不必满嘴酸话

来源：风传媒

作者：刘性仁

日前国民党夏立言一行与中共中央台办副主任陈元丰在上海会面。双方除了共同回顾过去两党在坚持九二共识、反对台独共同政治基础上，携手推动两岸关系和平发展，增进两岸同胞利益福祉，维护台海和平稳定，取得广受两岸同胞肯定的重要成果；也提到两岸关系越是复杂严峻，两党越应加强交流沟通。双方表示，愿在既有基础上，加强两党交往，巩固增进互信，深化交流合作，共同努力推动两党关系和两岸关系向前发展，造福两岸民众。

国民党此行也坦诚表达反映台湾多数民意对于大陆军演行动的无感与不悦，更积极争取解决台湾农渔产品无法销陆及请求协助在柬埔寨中身陷拘禁无法返台的台湾同胞，夏立言等此行可以说是功德无量，协助台湾解决蔡当局无法及无意解决的两岸问题，蔡政府及台湾各界有什么理由反对与批评？自己做不成事的，还批评做事的人，使做事的人有永远做不完的事。

行政院长苏贞昌表示，在中国大陆军演的当下，全世界爱好民主、注重和平的国家同声谴责的时候，中国国民党竟然派团到中国大陆去，说是要解决台商困难、说是不见中国大陆高官，结果高官也见了，困难也没有看到解决，而这个时候竟然还倡议说要跟中国大陆来谈，都非常地不适宜，同时也给国际错误的讯息。

对于苏贞昌的批评，首先，夏立言此行全程都公开在媒体面前及蔡政府的有效掌握中，两岸双方就涉及台湾同胞利益福祉的相关问题交换了看法。身为在野党的中国国民党，当然可以努力替台胞解决问题，在九二共识的基础上与大陆当局共同协商维护和增进台湾同胞的利益福祉，大陆当局一向依法依规保障和维护在大陆学习、工作、生活台胞的合法权益。但这中间，仍有不少对于法制不了解及无法克服的技术性问题，需要两岸不断地沟通对话来解决。

其次，对于台湾民众，近期在东南亚一些国家遭诈骗受困的台胞，大陆方面是可以使得上力，也愿意出力的情况下及时提供台湾民众救助，以确保台湾民众的人身安全。那么我们要拯救台湾民众，理应是多多益善，最好全世界都愿意帮忙，谁愿意协助感谢都来不及，这种两岸司法互助不正是蔡政府期盼大陆当局继续落实的吗？还有ECFA落实的问题，台湾蔡政府一向希望大陆当局能够继续落实早收清单项目，那么国民党夏立言一行去争取去表达台湾民众意愿，又有甚么不对及不妥当的地方？

国民党看似鸡婆，事实上这个时候就应当要有责任感与使命感。当前台海形势在蔡政府有意作的情况下陷入紧张动荡，民进党当局不断谋独挑衅和外部势力加速推动“以台制华”，此时此刻，正需要中间的调和剂来缓和两岸紧张情势，协助解决两岸危机。大陆当局的对话之窗一直是敞开的，那么台湾为何要拒绝呢？毕竟共同维护台海和平稳定和自身的安全福祉是每一位中华儿女的责任。

再者，青年是需要两岸双方刻意照顾及呵护的，因此两岸双方就加强和深化两岸青年企业家、青年学生交流等议题，具体交换了意见，对于相对弱势的青年来说，两岸交流协商更是必要的，虽然台湾年轻选票一向都不是支持国民党的主要力量，但国民党还是不从选票计算考量而是从保障每一位台湾孩子的大格局中来考量，更应当值得肯定。

总之，夏立言团此行所做的事，原本属于陆委会与海基会的职责，但受限于今日两岸情势，蔡政府非但不检讨何以致之？使海基会全然无法发挥任何功能。自己救人救不了，又不准别人救；至于大陆近来诸多让台湾农渔民与中小企业生计受损的措施，蔡政府无意也无能解决；关闭中的小三通对于离岛居民的生活是多么大的权益受损；当台湾民众在海外遭受犯罪集团贩卖，求助无门之际，蔡政府还要为了意识形态，毫无作为，试问这说得过去吗？

因此，当蔡政府正敞开双手热烈欢迎境外人士争相访台的“新常态”，而无视台湾民众正面临生存的关键时刻。蔡政府束手无策的无能无力，还不许别人做，难不成蔡政府已经放弃台湾民众人身安全保障、财产权利被侵害及无助生活状态的持续？夏立言团此行与台商、台师及台胞座谈，都是台湾人，这些台湾人当然会希望国民党应该扮演两岸互动的桥梁，畅通两岸沟通平台，多为在陆台湾民众发声，维护合法权益。

夏立言此行所见所闻，对于蔡政府的情势研判也有相当的助益，对于台湾社会正确了解大陆，也有相当的帮助；即使目前两岸存在相当大的分歧，只要沟通就有智慧来化解冲突，就有可能用更大的包容心来寻求共识求同存异，只要两岸当局透过持续的交流合作和沟通对话，相信海峡两岸的和平稳定就可以得到确保。