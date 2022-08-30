美军派往台湾海峡的为什么是老旧巡洋舰而不是航母？

来源：香港01

作者：郑真

美海军第七舰队8月28日发布照片称，导弹巡洋舰“切斯劳维尔”号（USS Chancellorsville）和“安提坦”号（USS Antietam）正在通过台湾海峡。这些行动通常需要8到12个小时才能完成。

白宫国安会战略沟通协调人科比（John Kirby）8月28日在美国有线电视网CNN节目上说，美国海军的导弹巡洋舰穿越台湾海峡国际水域“非常符合”美国所一贯坚持的“一个中国政策”，也非常符合美国致力于保证继续维持一个自由和开放的印太地区。

这是解放军围台军演后，美国首次公开在台湾海峡采取军事行动。

早在8月初解放军围台军演时，美国就曾暗示会派遣航母前往台海。8月4日，白宫国安会战略沟通协调人科比曾称，华盛顿还将在未来几周进行通过台湾海峡的“标准的空中和海上穿越行动”。他当时表示，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）已经指示列根号航母及其打击群内的军舰留在附近，以监控局势。美国太平洋舰队放话“不排除将派航母穿行台湾海峡”。

由于以往历次台海军事危机，美军也大都选择派遣航母前往台海海峡，比如在1995至1996年台海危机期间，美军以“自越南战争以来最大规模的武力展示”作为对解放军军演的回应，派遣多艘军舰，包括“独立”号、“尼米兹”号两艘航母驶往台海附近。时任美国国防部长佩里（William J. Perry）称：“北京应该知道，西太平洋最强大的军事大国就是美国。”

但是此次，美国为什么没有派遣航母前往台湾海峡？

美军此次派遣的两艘巡航舰常年驻扎在驻日美国海军司令部所在地横须贺，横须贺也是美国海军第七舰队司令部所在地，有重兵常态化部署于此。目前，以横须贺基地作为母港的大型水面舰艇主要包括：尼米兹级航空母舰一艘、蓝岭级两栖指挥舰一艘、提康德罗加级导弹巡洋舰三艘、阿利·伯克级导弹驱逐舰八艘。

此次巡航台湾海峡的两艘“切斯劳维尔”号和“安提坦”号巡航舰是常驻横须贺三艘提康德罗加级导弹巡洋舰中的两艘。还有一艘夏洛号巡洋舰。

提康德罗加级导弹巡洋舰是美国海军现役唯一一型巡洋舰，也是世界上第一种装备“宙斯盾”综合水面作战系统的大型战舰。不过这些巡航舰的服役时间已经非常久远。安提坦号、切斯劳维尔号、夏洛号服役的时间分别为1987年6月、1989年11月、1992年7月，至今均已服役30年左右。

为什么美军没有选择派航母穿越台海，而是派了两艘服役超过30年的老旧巡洋舰穿越台海？解放军围台军演将大国重器轮番展演一番后，为什么美军没有祭出更强大的可以稳定周边盟友军心的杀器？

首先必须承认，解放军前不久在演习中释放的军事实力足以让美国震撼。美国寄希望于派一艘两艘航母就能将中国吓退的时代已经一去不复返了。如今，解放军的多种反舰导弹、防空导弹可覆盖台湾海峡的海域、空域，甚至火箭炮都能覆盖台湾海峡。

美军两艘巡航舰穿越台海当天，解放军23架次战机持续在台海周边活动，其中有10架次穿越了所谓的“海峡中线”及其延伸线进入“西南空域”。解放军东部战区发言人施毅发表声明，称解放军对美舰过航行动全程跟监警戒，一切动向尽在掌握。战区部队保持高度戒备，随时做好挫败任何挑衅的准备。

这是中国实力进步带来的变化。美国不敢轻举妄动，这已经是事实。

其次，拜登政府内部的优先事项是中期选举。降低通货膨胀挽救经济是拜登政府必须考虑的。

原本中美可能就取消关税达成一些共识，但佩洛西访问台湾让一切变得复杂化，拜登政府不敢撤销备受关注的对华关税。中美两国26日宣布签署审计监管合作协议，将允许美国监管机构对中国大陆和香港的审计机构进行检查和调查，包括检查上市公司的审计底稿。此举可以缓解中国公司从美国证券交易所退市潮，对于阻止中美进一步脱钩意义重大。这是中美关系已经跌入谷底的情况下，中美迈出的艰难的合作步伐。

拜登并不希望俄乌冲突持续胶着，国内经济面临衰退风险，同共和党的斗争日趋白热化的当下继续恶化同中国的关系。因此采取了派出巡航舰这一既能够宣示立场又不至于过度刺激中国之举。

第三，美军此番没有派遣航母，不代表美国已经丢失了在台海的影响力。中国实力上升是事实，但中美互相忌惮的格局并不代表中国完全占优。美军仍然是大陆统一台湾的最主要外部障碍。美国的对华态度有一定的权宜性。在需要轰轰烈烈挑衅中国时，美国自然会派航母前往台湾海峡。