美舰通过无助台战略困境舒缓

来源：旺报社评

美中关系紧绷之际，美国两艘巡洋舰由北向南穿越台湾海峡，美国副国务卿谢尔曼与中国驻美大使秦刚针对台湾问题等进行讨论，双方都未公布谈话概要，媒体报道谈话气氛并不好。但另一方面，美中审计监管谈判终于达成共识，中方做出妥协，大陆企业在美国下市危机终于化解，不同的讯息传达了美中在竞争中仍有谈判空间。

而在台湾，行政院通过史上最大规模中央政府总预算案，其中国防预算达5863亿元（新台币），占总预算20%，相当于每5元就有1元用于国防，暴增的国防预算凸显了民进党的“抗中保台”路线将让台湾陷入军备竞赛，更可悲的是，两岸军力不成正比，增加再多军费，都不能保证台湾安全无虞。尤其美国对台军售有自己的策略目标，路透最新报道，大陆演习让华府感到紧张，将加速对台军售，重点将放在维持台湾现有的军事系统和履行积压已久的订单，而非提供有可能加剧两岸紧张关系的新型武器装备。

佩洛西访台及大陆的反制行动，已改变台海军事、政治基本形势，面对变局，拜登政府承受了无法劝阻佩洛西访台在先，因应大陆军演无方于后的批判，在极端恶劣情况下，美国仍维持一贯策略，口头强烈谴责大陆过度反应，破坏台海现状与和平稳定，但未采取实际对抗动作，甚至可以说高度自制。

美军第七舰队在大陆导弹试射演习结束3周，情势大致沉淀后，才首度派遣导弹巡洋舰“昌塞勒斯维号”及“安提坦号”通过台海，执行美国一再强调将持续在国际法允许地方进行飞行、航行及行动的任务，大陆则全程警戒监控，并未有任何对应措施。

第七舰队新闻稿措辞与过去完全相同，代表美方认为台海现状并未改变，也间接否定大陆的“台湾海峡不是国际水域”说法。美国没有派遣超重量级的“雷根号”航空母舰，而是由两艘巡洋舰同时穿越台海，又比起过去由单艘驱逐舰或巡洋舰执行要更为强硬，显然是折衷决定，无论从时机及船舰型式数目来看，美方都是经过审慎、严谨评估，双方表现节制，在大陆取消美中军方对话机制后，似乎仍有某种程度的默契存在。

台湾问题是美中关系的政治基础，也是最敏感、重大的议题，除了民进党拒绝接受一中精神与九二共识的台独意识型态外，大陆认定美国“虚化、掏空”一中政策，企图“以台制华”才是这次大规模“围岛、锁台”军演的真正原因，大陆刻意要发出强烈政治讯号，展现北京有意志及军事力量可在指定时间与地点进行军事行动，同时警告美国与日本等外部势力不要介入台湾问题。

大陆在第一阶段军演告一段落后，大陆国台办、国新办10日联合发布第三份《对台白皮书》，宣示争取和平统一同时，更强调不承诺放弃使用武力，彻底贯彻“坚决反对台独分裂行径，坚决反对外部势力干涉，牢牢把握两岸关系主导权和主动权”。换言之，大陆利用佩洛西访问导火线，提早就台湾问题摊牌，虽军演不是实际作战，导弹并未锁定台湾本岛上的目标，也没有进入台湾领海、领空，但台海安全形势进入新阶段、面对新挑战则是不争的事实。

大陆这次掌握主动权，取得先机，但并不保证未来对台军事行动必然成功，大陆正面对严厉经济挑战，第2季经济成长躺平、清零冲击制造业与民间消费、停贷风暴席卷全国，习近平之优先要务应是以在二十大顺利出任历史性的第三个五年任期，同时率领大陆于2035实现第一个百年奋斗目标，全面建成小康社会。

大陆“新时代党解决台湾问题的总体方略”确定对台工作的总体目标是在实现中华民族伟大复兴进程中推进祖国统一，并没有明确时间表，而美中战略竞争又是全方位的长期对抗，目前各界对统一时程与方法有不同评估，但从大陆逐渐掌握对台海的话语权与界定权来看，完全依赖美国保护伞已不足为恃，舒缓安全困境要靠自己。