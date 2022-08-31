就业指标和消费者信心双双走强 美联储可能还要再加把劲

来源：彭博社

作者：Olivia Rockeman、Reade Pickert、Matthew Boesler

美国的月度职位空缺和消费者信心指数均高于预期，表明消费市场和劳动力需求强劲，通胀或因此得到支撑。美联储连续第三次加息75个基点的可能性上升。

世界大型企业研究会8月消费者信心指数升至三个月高点，报告还显示消费者对家电和汽车的购买意愿增强。与此同时，7月份职位空缺意外增加1,120万，接近创纪录水平，凸显出劳动力市场持续紧俏。

美联储主鲍威尔关注的一项就业指标，即职位空缺与失业人数之比，在7月上升至2左右。

总体而言，这些数据表明尽管美联储努力给经济踩刹车，但劳动力需求依然坚挺，消费需求强韧。如果消费者支出未能放缓、工资压力无法缓解，则美联储的抗通胀任务会艰难的多。

“美联储抑制劳动力需求的努力还有很长的路要走，”富国银行经济学家Sarah House、Michael Pugliese在一份报告中表示。“职位空缺与失业人数之比回升至2.0说明严重的劳动力供需失衡尚未缓解，更不用说得到解决了。”

鲍威尔周五在杰克逊霍尔年会上发表讲话称，将通胀率拉回2％的目标是美联储“重中之重”。

鲍威尔曾说，9月20-21日会议上可能再实施一次超常规升息。其他美联储官员也表示，利率决策将取决于经济数据，包括就业报告和将于几周内发布的另一份通胀数据。

周二强于预期的数据表明，尽管利率上升，但劳动力需求不太可能很快减弱。消费者信心指数显示，在汽油价格下跌的情况下，美国人对经济的看法越来越乐观，虽然包括食品在内的其他必需品价格继续快速上涨。

丰业银行经济学家Derek Holt表示，“如果消费者对未来更有信心，他们会继续保持购买，也许这意味着通胀将迫使美联储继续保持货币紧缩”。他预计美联储将在9月加息75个基点。

就业市场方面，连续八个月职位空缺数量超过1100万，失业率保持在历史低位。

彭博经济学家观点

“虽然美联储努力给就业市场降温，但企业对劳动力的需求没有放缓迹象，7月份空缺职位数量继续增长，职位空缺与失业人数之比仍然接近记录高点，这说明美联储需要保持大幅升息，9月可能加息75基点”。

-- 经济学家Eliza Winger

一些指标的确显示未来薪资增长将略有放缓。上月从私营部门辞职的美国人占比降至2021年5月以来的最低水平。

在世界大型企业研究会的报告中，认为就业岗位“丰富”的消费者占比略微下降至48％。不过更多受访者预计未来6个月企业环境将改善。他们表示，对短期财务前景略有乐观。