粮食危机：日本有事 台湾没事？

来源：联合新闻网

作者：曾志超

八月初中国大陆军演，让高喊“台湾有事、日本有事”的日本，始警觉卷入台海战事必须付出的高昂代价，并认粮食安全议题有必要超前部署。奇怪的是，粮食问题较日本严重且位于风暴第一线的台湾，却出奇的淡定，仿佛“日本有事、台湾却没事”。

引用彭博社报道，几十年来，日本人一直减少吃稻米和鱼的食用量，转而增加面包、肉类和食用油消费，导致日本的粮食自给率(以热量为基础)不断降低，以由1965年的73%，下降到2020年的37%，在全球主要经济体中最低的水准。尤其日本稻米消费量日减，每年消费量降至53公斤，国产小麦也不敷国内所需(仅占13 %)，大幅仰赖进口。

俄乌战争后，日本国内就已关注粮食议题，要求化肥与种子国产化；而八月初的大陆军演，导弹直接落在日本近海，危机感更加迫近，台湾海峡海上封锁不再只是想像，尤其日本政治人物高喊“台湾有事，就是日本有事”，台海出现战事若日方介入，进口将为之中断。因而，日本已将粮食视为国家安全威胁，甚至优先于国防。岸田内阁已制定新的粮食安全预算，以增加国内动物饲料、小麦、稻米和其他食品的产量。

回过头看看台湾的情形，根据农委会出版的《粮食供需年报》统计，台湾2020年粮食自给率(以热量计算)仅有31.75 %，相较于1985年的近六成(56%)的粮食自给率，几乎呈现腰斩的现象。各类粮食供应之进口比率，除蛋类(0.7%)外均超过1成，其中占台湾人摄入热量比重近三成的谷类进口比重高达83.6%，其余子仁及油籽类(96.6%)、水产类(70.7%)、乳品类(65.7%)、油脂类(51.1%)等四类均超过五成。今年台湾连鸡蛋都短缺，查阅农委会农产贸易网站资料，今年1-7月鸡蛋进口量高达952公吨，成长率为去年同期进口量的三倍(307.6%)，进口比重势必也将飙增。

而稻米消费量恶化趋势最为明显，每人每年白米可供消费量几乎呈现直线下滑，2020年为44.1公斤，较上年衰退2.9%，已经创下史上最低的纪录；相较于1985年的80.2公斤，约是2020年的二倍之谱。饮食习惯改变导致稻米生产过剩，自给率长年破百，2018年创下惊人的120.3%，近二年略有下滑，仍超过110%；然而，同时期小麦为主的谷类消费量则大幅增加，2020年每人每年消费量已达38.1公斤，逼近稻米的消费量，几年内将出现死亡交叉的结果，导致谷类整体的自给率下滑至28.4%。

由以上数据可知，台湾无论在粮食自给率、稻米消费量问题都比日本严重，日本还有自产小麦，台湾小麦产量微乎其微(2020年国产小麦生产量为5,666公吨，远不及进口的127万公吨)，足见台湾的粮食依赖进口程度，较日本严峻许多。

台湾位处风暴核心，不仅未设法降低两岸冲突，还不断刺激北京，让台湾随时处于战争风险之中。更未积极应对粮食危机，还为了开发桥头园区，大量优质的农地与中崎有机专区化为乌有，并纵容农地工厂污染农地。

农委会唯一做的事，就是推出《食农教育法》，编列10亿元，鼓励地产地消、支持在地农业、惜食减少浪费等教育宣导，就酱交差了事，粮食安全沦为口号。

作者是中华经济与金融协会副秘书长