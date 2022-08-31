美舰高调过台海 无力改变中线消失新常态

来源：台湾《联合报》

主笔室快评

美军两艘巡洋舰在周日依惯例穿越台湾，但异常高调，通过当下就释放讯息，甚至全程打开ADS-B，让外界循讯号追迹。看似在解放军围台军演后，一切修复如昔，但实情正好相反，这趟穿越过程极不寻常，美军由北向南走老路，任由解放军数十机舰全程不断穿越中线紧跟在后。美中军事过招是政治角力，美军固然实践航行自由，但同时见证解放军所创造的台海新常态。

第七舰队表示此行展现对印太开放自由的承诺，台国防部宣称这代表美国挺台，反对大陆片面改变海峡中线现况。解放军东部战区则表示，全程跟监警戒，并对正在通过的双舰警告“随时作好挫败任何挑衅准备”。三方各说各话，但关键是：美国究竟有无反制新常态的行动？

大陆围台军演被视作第四次台海危机，美军并未如过去在第一时间派航母进入台海，而是在逾半个月后，派出两艘提康德罗加级导弹巡洋舰，以每月例行模式自北向南穿越。这不是绿营大内宣声称的航母，所呈现的政治姿态更是今非昔比。

从去年到今年七月，美军几乎每月都以伯克级驱逐舰单艘穿越台海，唯一例外是五月辽宁号在东部外海演习，美军改以万吨巡洋舰搭驱逐舰执行任务。这次指派两艘万吨巡洋舰，看似震慑力十足，但两舰已预定两到四年淘汰，相距解放军主力驱逐舰055，综合战力已非同一等级。值得注意的是，两舰刻意避开莆田实弹演习，结束隔日才进入海峡。

美舰周日进入海峡，早上八时许一架美军机先进入台ADIZ遭驱离，随即进入大陆平潭水域上空，遭解放军三度驱离。根据海空航行情报相关网站及国防部报告，解放军军机在中线密集活动，不过架次未明显增加，甚至少于日前参议员来台。美军舰载反潜直升机只有在澎湖海域时打开讯号被追迹。

佩洛西来台时，大陆宣布取消中美海上军事安全磋商机制会议，国防部与战区对话也消取，双方至今只有驻美大使秦刚与副国务卿谢尔曼一次对话，此后美中对台海自由航行嘴炮不断，直到28日双舰穿越，所幸两军秀肌肉不忘克制，但下个月会不会擦枪走火，谁也说不准。相对解放军日复一日夯实新常态，美军一个月穿越台海一次，对解放军来说无碍切香肠改变现况，蔡政府不能把“美舰路过”粉饰台海“有保庇”，哄骗民众。

美国坚持航行自由，反制台海“内海化”，但对北京来说，在台海落实一个中国原则，不是对外国机舰禁航，而是执行《海上交通安全法》，对外国机舰穿越采事先申请，否则驱离。美舰穿越虽无申请，但美方事先告知，下个月也许仍继续权宜行事。

此行政治意义是：美军对盟友有交代，不过“自由诚可贵，安全价更高”，对台湾最重要的“恢复中线”，并不在美军的任务范畴。台湾失去海峡中线，蔡政府得自己承担主权及国防空间被压缩的代价。