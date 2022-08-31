两伊宗教权威之争白热化

来源：明报

以反对任何外国（包括美国和伊朗）干预国家著称的伊拉克教士萨德尔宣布“终极”退出政坛，触发最新风波。这不是萨德尔首次“引退”，不少分析认为他只是再次“以退为进”争取影响力。但这次不同的是，外界相信萨德尔最新表态的导火线，是其往日宗教盟友哈埃里向他“背插一刀”，事件随时引爆暗藏已久的伊朗和伊拉克宗教权威之争。

萨德尔“以退为进”争影响力

不少分析认为，萨德尔最新的引退声明，或跟定居伊朗圣城库姆的宗教领袖哈埃里（Kadhim al-Haeri）周日突然宣布退休有关。哈埃里不但罕有地主动放弃大阿亚图拉（Grand Ayatollah）头衔，更作出两项令人意外之举：一是呼吁自己原先的追随者改为追随伊朗最高领袖哈梅内伊，而非伊拉克最高宗教领袖西斯塔尼；二是不点名批评萨德尔缺乏担任领袖所需条件。萨德尔随即质疑哈埃里退休并非出于自愿，暗示对方或受伊朗压力。

在伊朗和伊拉克属宗教主流的十二伊玛目什叶派，信众会追随特定宗教领袖，宗教位阶最高的“大阿亚图拉”具重大影响力。但出身宗教领袖家族的萨德尔，在身为大阿亚图拉的父亲1999年遇刺身亡后，因年轻资浅（当时他未足25岁）只能依赖父亲的弟子哈埃里作为宗教裁决顾问，以填补宗教合法性弱点。迄今萨德尔仍非公认的阿亚图拉（比大阿亚图拉低一级），故即使他有群众号召力，但要争取继承西斯塔尼的伊拉克实际最高宗教领袖地位，几近不可能。

专家指伊朗幕后摆布哈埃里退休

美国智库大西洋理事会伊拉克专家卡迪姆（Abbas Kadhim）在Twitter分析事件，坦言认为无论从宗教传统、身体状况或政治时机看，哈埃里都没有仓卒宣布退休的理由，推断很有可能是其定居的伊朗幕后搞鬼。他认为萨德尔运动早就不止是宗教运动，而是由萨德尔本人亲自指挥的政治和社会运动，其支持者的效忠不会因哈埃里引退而改变。

萨德尔对抗国内亲伊朗政治势力，早已暗藏伊拉克和伊朗宗教界的暗战。卡迪姆2019年曾发表合著报告，强调92岁的西斯塔尼和83岁的哈梅内伊谁人先死，将攸关伊拉克的未来——如果前者先死，哈梅内伊领导下的伊朗将有力干涉西斯塔尼作为伊拉克“最高大阿亚图拉”地位的继任者（扶植亲伊朗人选），又或受惠亲伊朗总理把握伊拉克宗教界真空的良机扩权，如果后者先死，则伊朗或一时三刻因国内政争无力他顾。卡迪姆坦言，对比报告所列的混乱情景，哈埃里这次引退只属次级问题。