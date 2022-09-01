台日军费暴增能抗陆？

来源：中时新闻网

作者：黄惠华

行政院核列112年度国防部主管岁出预算4151亿元（新台币，190亿新元），台湾下个年度国防预算达到4151亿元，增幅约为13%，约为GDP的2.4%，国防部指出，为了发展“不对称作战”，以加速国防建设，建构可恃防卫力量，吁请台湾民众给予支持。

同时，2022年日本防卫白皮书上个月出炉，日本防卫省日前向财务省提出2023年度的防卫预算高达5兆5947亿日圆（563亿新元），也创下历史新高。其中，改良陆上自卫队12式陆基反舰飞弹以制衡中国，最令人瞩目。今年防卫白皮书仍强调中国、朝鲜、俄罗斯列为最大国家安全威胁，成为安全保障的强烈忧虑。

2021年防卫白皮书采用“日本军神”之称的“楠木正成”当作封面，这是日本武士精神意涵与象征。楠木将军对军事的贡献，其中之一游击战术，套句现代话就是不对称的战略。从这两年的白皮书封面，就透露出一个重要讯息，日本要发展的是“不对称战略”。

目前日本自卫队在没有修宪的情况之下，没有使用武力反击外敌的能力，也无法用“武士精神”取胜，传统日本武士精神敌不过AI武器，所以今年封面呈现的是AI科技艺术，代表要探索科技，创造先进科技武器，防卫安全必须走入AI模式，对日本来说，唯有提高防卫预算，投入先进武器的研发及采购先进武器，发展不对称战略才是致胜关键点。

2022年年底，岸田政府打算更新《国家安全战略》、《国防计划纲要》、下一个五年军事发展计划等基本文件，其他还包括修改国家宪法让自卫队合法化成为正规军队等。防卫省在2023年度提出5兆5947亿日圆的预算要求，预算将强化敌方射程外实施攻击的“防区外防卫能力”“扩充无人化军备”，以及结合空间、网路和电磁波来确保优势的“跨域作战能力”等。

2023年的预算需要关注两大项目，一个是因应现代“资讯战”，强化资讯搜集以及运用人工智慧（AI）的能力对抗假讯息能力。另一个是先进武器研发经费大幅增加，例如，日本与英国联合研发第六代F-X战斗机、研发能够击落敌方高超音速飞弹的电磁炮技术、12式陆基反舰飞弹等。

从台湾的角度来看，自从前首相安倍晋三离世、解放军围台演习之后，日本学政界开始意识到“台湾有事之说”只是一句口号，纷纷提出安全合作建言。另一方面，虽然日本国会议员经常走访台湾，驻日代表谢长廷投书建议“台日应加强安全保障等的合作，没邦交的台日之间，国会（议员）外交更显重要”。

台日双双调高军费，都要发展不对称战略“抗中”，实际上台日安全合作就像是两条平行线，一个中国大陆各自对抗，没有交集。 “台湾有事”之说何时能够真正落实在政策面之上？台日需要思考建立安全领域可持续性的官方对话“机制”，否则这种非正式、不代表官方立场的议员“对话”可能沦为空谈。由于台日无正式外交关系，与日本建立安全合作，还需以美日同盟为基础，这并非易事。