买波音游说台湾政策法？

来源：联合报

作者：左正东

前天华航宣布购买16架波音787，不少人联想到4月时美国参议员格雷厄姆来台时为此推销，也引发台湾境内舆论。但是，这宗商业交易只是为了格雷厄姆一次性的访问吗？还是背后有更长远的政治交易呢？又会对台湾带来什么影响？

无庸置疑，这宗采购案和格雷厄姆应该有很深的关系。格雷厄姆为南卡罗莱纳州选出的参议员，而该州正是波音787型客机工厂和交货地所在。同时，格雷厄姆也是“台湾政策法”两位共同起草人之一，而该法即将于9月14日在美国国会山庄展开审议，华航此时采购波音787，恐怕是要为台湾政策法在美国国会闯关增添助力。

台湾政策法包含面向很广，大抵包括对台湾提供军事援助、赋予台湾“非北约盟友地位”和驻美代表处更名为“台湾代表处”等。其中，扩大对台湾军事援助获得行政和立法部门共同支持，应无争论，但后两项则行政部门已私下反对，能否通过仍属未定之天。反对的理由不难理解，因为行政部门正推动拜习会，希望在支持台湾的同时仍和中国大陆当局保持有效沟通，更不希望带来美陆全面冲突。而这样的立场也获得两份美国重要媒体呼应。

8月26日彭博社社论和28日华盛顿邮报社论相继发出警告，呼吁美国在支持台湾吓阻中国大陆军事冒险的同时，也要适度安抚中国大陆，避免挑衅，而台湾政策法中可能造成挑衅却无助于防卫台湾的事情，正是如赋予“非北约盟友地位”和驻美代表处更名等内容。彭博社甚至还提到美国重申一中政策是不够的，应该要对此和中国大陆当局就相关原则达成共识，然后切实遵守这些原则。华盛顿邮报的说法比较含糊，但结论却下笔很重，直言若一场可避免的战争发生是因为美国政策所致，这将是比战争发生更糟的事。

彭博社的老板彭博曾于2020年大力支持拜登，华盛顿邮报的老板则是亚马逊创办人贝佐斯。基于这些背景，这两篇社论可能反映了美国行政部门的立场，或商界对于陆美高度对抗的忧虑，希望改变美国国会内部对于台湾政策法部分内容的态度。但是，为什么部分美国国会议员会执着于推动这些象征性作法呢？自然，蔡政府在背后大力推动是关键因素。

让驻外机构名称贴近民众情感本是好事，但此刻蔡政府推动代表处更名却不符台湾利益。面对严峻台海情势，当务之急是厚实国防而非更名，我们不仅要获得对抗灰色地带行动的必要武器，还要加快速度取得。而且，对台军售都掌握在行政部门。此刻台湾政府若强力推动，重创美陆关系，只会损害台美行政部门的互信，对于台美关系可说短多长空。

只是，推动驻外馆处更名一直是蔡政府的外交重点。若是9月顺利通过更名，蔡政府不但可以此凝聚民进党传统支持者，若中国大陆强力打压，更可动员民众对中国大陆的厌恶感，扭转因为内政失当导致的选举困局。这不是强化国防所能创造的效果，换句话说，更名比国防更符合民进党的需要。此次波音采购案带来的游说能量，究竟用于强化国防还是驻处更名，究竟是维护台湾利益或追求党派利益，政府应该表明立场，全民更应密切监督。