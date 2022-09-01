全球IPO市场大幅降温之际 中国新股发行风光独好

来源：彭博社

作者：茱莉亚·菲奥雷蒂（Julia Fioretti）、菲利普·帕切科（Filipe Pacheco）

全球首次公开发行（IPO）规模骤降逾三分之二之际，暑假本该格外平静。然而，在亚洲，情况却非如此，亚洲今年8月份的IPO规模创下历史同期次高纪录。

彭博汇编数据显示，亚太地区本月以来的IPO募资规模总计149亿美元（208亿新元）。这一强劲表现几乎要完全归功于中国大陆和香港的发行人。数据显示，在募资规模不低于1亿美元的IPO交易中，除了两笔之外，其他均来自于中国大陆和香港。

全球最大的旅游零售运营商中国中免以21亿美元的香港IPO规模居首，大陆两单上海联影和海光信息紧随其后。

亚洲8月份的繁荣景象在全球显得格外突出。全球来看，北半球夏季往往处于淡季，与此同时，2022年股票发行下滑，原因是市场担心货币政策的收紧可能导致全球经济陷入衰退。股指的下跌也不利于IPO活动。欧洲的IPO本月仅募集了5.1亿美元，而美国也只有6.37亿美元。

“由于流动性比全球其他地方宽松，中国在岸市场IPO可能会继续表现出色，”法国外贸银行驻香港高级经济学家Gary Ng表示，“尽管增长和企业盈利面临的压力可能会加大，但只要流动性充足就可以暂时打消投资者的担忧，特别是那些有长期增长故事可讲的行业。”

以历史同期计，亚洲今年8月份的募资规模仅次于去年；去年，股市飙升和央行慷慨解囊推动了大量股票发行，IPO规模增长一倍多，达到300亿美元。

虽然该地区的个别市场也受到了IPO减少的影响，比如香港的IPO募资规模比去年同期低80%，但大陆市场却逆流而上，今年以来的IPO规模创纪录，缩小了亚洲整体的降幅。

数据显示，亚洲IPO规模同比降幅仅23%，而全球暴跌68%。

中国宽松的货币政策使其在全球主要央行中与众不同，加上国内庞大的新股投资者基础，均有助于其IPO市场经受住全球性下滑的考验。

新股表现强劲也是一大助力：联影医疗的股价已较发行价飙升57%，而海光信息大涨39%。