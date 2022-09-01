巴西大选，左右对决罕见激烈

来源：环球时报

作者：王友明

巴西总统大选正式拉开大幕，11名候选人展开激烈角逐。巴西数家民调机构进行的多轮民意调查均显示，代表左翼劳工党出战的前总统卢拉领先优势明显。对此，谋取连任的右翼总统博索纳罗并不买账，在8月15日揭幕战演讲时再次抛出那句狠话“我本人就三个结局：赢得大选、死亡、入狱”。外界普遍担心，博索纳罗的支持者是否会效仿特朗普的粉丝上演“国会山骚乱事件”。目前，巴西总统大选呈现如下四大特征。

一是，选情较明朗，大多看好卢拉。自卢拉宣布参选以来，多轮民调显示，他领先博索纳罗的态势没有发生过改变。国际社会大多也乐观预测卢拉将锁定胜局，以至于一些外国政要访问巴西时不顾博索纳罗的反对，执意会见卢拉。阿根廷总统费尔南德斯直言不讳地表示期待卢拉胜选，声称这将有助于促成南美国家领导人形成“统一理念”。

二是，选战日酣，差距缩小。随着投票日的临近，卢拉与博索纳罗的差距有缩小趋势。在圣保罗等主要大州，卢拉的优势并不明显，目前支持率约为37%，博索纳罗是35%。在福音派基督教徒选民中，博索纳罗则以48%的支持率大幅领先卢拉的30%。

为了扭转选情，博索纳罗使出浑身解数。对内，他宣称在其领导下的巴西取得不俗成绩；为获军方更多支持，他拉上前国防部长布拉加作为副总统候选人。对外，博索纳罗在总统府会见美欧等40多国驻巴使节，播放支持者游行视频展示其强大民意，并向美国喊话“如果巴左翼赢得大选，南美将变成‘红色’，美国将遭孤立”。面对博索纳罗的咄咄追势，卢拉设法稳盘并扩大选民支持。一方面，卢拉组成劳工党、绿党、共产党等竞选联盟，并竭力争取中间党派的支持；另一方面，卢拉表示并不贪恋职权，只是为了巴西民众利益而战，声称若在大选中胜出，将不谋求连任。此外，卢拉阵营不遗余力地宣传竞选纲领文件《2023-2026年巴西重建和转型计划》，许诺卢拉归来将重现“美好巴西”。

三是，电子投票系统成为矛盾焦点。对于卢拉可能的胜选，博索纳罗已经将矛头指向电子投票系统，他诟病该系统缺乏公正性和透明性。博索纳罗要求选举法院改用纸质选票，并威胁称，如果电子投票系统不能保证公正和透明而其未能胜选，他将不接受选举结果。对此，巴西选举法院多次表示，“电子投票系统没有问题，关于采用纸质选票的讨论是‘浪费焦点’”。刚刚就任的高等选举法院院长莫拉埃斯认为，电子投票系统是巴西一张值得自豪的名片，“巴西以此成为全球唯一在投票当天就能迅捷、高效和透明地公布选举结果的国家”。博索纳罗和儿子卡洛斯却不断利用社交媒体攻击高等选举法院和大法官，污称大法官是“穿着黑斗篷的聋子”。

四是，骚乱事件恐难排除。离投票日仅剩一个月，博索纳罗加大力度，翻旧账式地攻击卢拉参选的合法性。他多次批评最高法院大法官法欣推翻卢拉涉嫌贪腐的判决，认为法欣释放卢拉出狱并就任大法官的过程存在阴谋。法欣对此不无担忧地称，不排除今年巴西大选出现较美“冲击国会山”更恶劣的“闹选”事件。为防选举结果节外生枝，卢拉特意与国会参议院议长帕谢科见面并表达了担忧。帕谢科对卢拉表示，国会将尊重选举结果，反击任何试图破坏民主的行为，并保障大选胜出者顺利就任。巴联邦政府也正试图与高等选举法院达成协议，以防博索纳罗败选后其支持者可能的失控行为。

随着卢博二人竞选烈度增强，双方支持者对峙张力抬升，彼此不断散布仇恨言论。卡洛斯在大选造势中多次将博索纳罗支持者称为“一支军队”，火药味十足。最近几周，卢拉本人不时收到袭击威胁。8月18日，卢拉举行首次竞选集会，为防不测，卢拉阵营精心设计安保计划，特警、狙击手和无人机等手段悉数用上，巴西大选呈现的紧张态势从中可见一斑。

此次巴西大选所展现的政党缠斗、府院之争、左右对决的烈度较为罕见，现任总统的威胁言论和双方支持者的仇恨言行凸显巴西超越经济社会发展阶段的民主政治体制的脆弱性和不确定性。大选带来的社会对抗和社会撕裂，既是巴西政治经济固有结构性矛盾的体现，也是疫情困境和世界动荡变革大背景下“极化政治”在巴西的一个缩影。巴西作为南半球最大的新兴国家，其政治走向具有地区风向标作用。卢拉若顺利当选，将把地区新一轮左翼回归浪潮推向最高点，这对拉美地缘政治和国际秩序重构势必会产生重要影响。