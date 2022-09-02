戈尔巴乔夫的共同欧洲家园梦

来源：香港01

作者：倪文迪

戈尔巴乔夫在1985年3月11日成为苏联最高领导人之时才刚过54岁生日。彼时苏共在不足三年内三任总书记皆在任内逝世，政治局以及党中央在一天之内全票通过任命戈尔巴乔夫，自然不无年轻活力的考虑。那时对头美国的总统里根七十有四，英国的撒切尔夫人也近六旬。

致力挽救国家经济的戈尔巴乔夫，上任后即缓和与美国军备竞赛。由1985年的日内瓦峰会、1986年的雷克雅未克峰会，再到1987年与里根在美国首都华盛顿签署《中程飞弹条约》，销毁及承诺不再生产中程弹道导弹。及后老布什上任，戈尔巴乔夫也积极与其建立关系，促成美苏两国能够完全走出敌对关系。

结束与美国竞赛 不介入东欧东德

1989年东欧掀起示威浪潮，加上柏林围墙开始阻止不了东德人西逃，当时欧美领袖最关注的问题只有一个——苏联会否出兵武力镇压。令不少人意外的是，由波兰、匈牙利以至东德，戈尔巴乔夫都坚持了不派兵镇压。他的自决论标志着勃列日涅夫主义的结束，并间接令两德能够在不流血的情况下结束40多年的分立局面，和平完成统一。

东欧共产政权的倒台，东德并入西德，以法国、西德和英国为首的欧洲共同体积极筹谋后冷战的欧洲格局。过程之中，戈尔巴乔夫并不如今天一些人所想像般，只是无奈、被动地接受一切安排。相反，在欧洲共同体考虑接纳东德、北约规划未来的同时，戈尔巴乔夫提出了“共同欧洲家园”的构想，让包括苏联在内的华沙公约阵营国家的能够完全融入欧洲的共同发展之中。即使是其后撵走他的耶尔辛也尝试利用欧洲安全与合作组织，或者至少是包括俄罗斯在内的北约和平伙伴关系计划，来成为欧洲安全框架。然而，由苏联到俄罗斯一直被西方国家阵营排斥在外，为今天的全盘闹翻埋下伏线。

普京在接任总统前不久，便已经放话要求西方摒弃冷战的旧观念，明言俄罗斯作为欧洲文明的一部份不应该被隔开来，甚至表示只要西方以平等合作伙伴相待，俄罗斯不是没有可能加入北约。接下来的历史我们都知道——北约一再东扩，甚至考虑接受乌克兰和格鲁吉亚的加入，后者的南奥塞梯和阿布哈兹在普京支持下实质独立，前者的克里米亚在2014年被并入俄罗斯，东部和南部地区如今也被实质占据。

西方的胜利主义破坏了欧洲

戈尔巴乔夫向来对于普京的批评不少，无怪乎西方捧他为开明进步的英雄人物。但其在2015年也曾批评西方在冷战结束后没有“建立新的欧洲安全机构并追求欧洲的去军事化，而是宣布自己获胜”，乘着俄罗斯的弱势强加自己的意愿在国际事务上，忽略合作伙伴利益。这位1990年诺贝尔和平奖得主强调，欧洲安全问题“只有泛欧洲方案才可行”，也就是包括俄罗斯在内的欧洲外交和协调机制。可惜的是戈尔巴乔夫言之谆谆，欧美领袖却听之藐藐。

自从今年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，不少人关注戈尔巴乔夫的立场，但年老体弱的他还是没有出现在镁光灯之下。再有关于他的官方消息，已经是8月30日病逝、终年91岁的报道。由美苏和解到美俄闹翻，柏林围墙倒下到新铁幕若现，冷战结束走到新冷战再起，戈尔巴乔夫此时此刻的逝世仿如一个偶然的巧合——历史并没有结束，西方并没有胜出，国际秩序并没有完成。“重启彼此互动、倾听和聆听的能力”，是戈尔巴乔夫留下给我们的忠告。