“苏独”再起波澜 将成英国新政府烫手山芋

来源：香港《明报》

作者：邱量知

英国首相约翰逊下台已成定局，新任保守党魁将于9月5日选出，目前全英国的保守党员正以邮寄方式投票，并在外相特拉斯及前财相苏纳克之间选择。无论结果如何，这名新科英国首相除要面对由俄乌战争到物价飞涨等一系列外忧内患外，也要设法保住一个完整的联合王国。箇中关键，是要设法避免苏格兰举行第二次独立公投（indyref2）。

今年6月，苏格兰民族党（SNP）党魁兼苏格兰首席部长斯特金挟地方选举胜选之势，要求约翰逊于明年10月再次就苏格兰独立问题公投。她向苏格兰议会交代决定时指，苏格兰饱受英国脱欧后的经济困境及贸易壁垒拖累，拉低其经济增长动力；并认为西敏寺当局在人权及劳工权益上，与苏格兰主流意见背道而驰。

事实上，SNP敢于再提独立公投倡议，与去年举行的苏格兰议会选举中，该党与同属独派阵营的苏格兰绿党取得过半议席有关。不出意外，约翰逊为首的保守党政府断言拒绝斯特金，后者随即寻求英国最高法院仲裁，要求确认苏格兰议会有权在未获西敏寺同意下自行立法举行具法律约束力的独立公投，有关聆讯会于今年10月进行。斯特金明言，即使最高法院裁定苏格兰议会不具这项权力，她主政的SNP仍会在2024年举行的大选中主打苏独议题，并以大选结果作为事实上的全民公投。

苏民族党再推独立公投 未见普遍民意支持

上次苏独公投于2014年举行，当时以55%反对率遭否决。SNP再就统独议题叫阵，不外乎认为英国脱欧后国内外局势丕变，而此后多次选举，该党都保住苏格兰最大党地位，反映其主张的苏独立场有坚实民意支持；然而斯特金或者忽略了一点，就是SNP未能在苏格兰议会赢得过半数议席独立执政。这反映民意虽然足恃，但实在未见压倒性。

再者，距离上次独立公投仅八年时间，英国政界一直有声音质疑，民意会否在如此短时间内出现根本转变。虽然英国脱欧带来的不便，确实令苏格兰人民心思变，例如在2020年6月至2021年1月进行的19次民意调查，都显示苏格兰选民中过半数支持独立；然而这种民意起伏在上次独立公投前也曾得见，却未能在公投结果中反映。有分析指，苏格兰人在投选政党及决定宪制的考虑并不一致，毕竟决定一地政体是否更变，往往要考虑其社会、经济、福利等现况会出现何等变动。

事实上，约翰逊在回绝indyref2的提议时，也指摘SNP不负责任，例如未清晰交代独立后会否沿用英镑、财政上是否能独立（根据苏格兰政府支出和收入系统Government Expenditure and Revenue Scotland计算，苏格兰的预算赤字自2014年来一直增长，其预算赤字在2019/20财政年度增加到占GDP（本地生产总值）的8.6%，比英国平均水平高出约6个百分点）等。而且苏格兰当局也没有提及独立是否等同自动重返欧盟，一旦要重新谈判，以苏格兰有限的经济规模兼高度依赖英格兰市场的情况，可能一样需面对苛刻的经贸条件。思虑至此，选民一票是独是留，往往难以顺理成章。

不过时与势是否就站在“主留”的西敏寺一方，也颇成疑问。虽然约翰逊已成将去之人，但根据Ipsos及STV News今年5月在苏格兰进行的民调，他的不满意度仍达到83%，是撒切尔夫人以来最不受苏格兰人欢迎的首相。

当然，这与约翰逊个人长期跟苏格兰的紧张关系有关，例如他任伦敦市长时曾公开指苏格兰的增长缓慢，拖累伦敦及英格兰其他地区的经济表现。然而约翰逊代表的保守党与苏格兰“道不同”，也非始于今天：早于撒切尔夫人执政时期，她推出不受欢迎的人头税时，就先以苏格兰为试点；而她大力打击苏格兰工会势力，直接导致保守党在近30年的苏格兰选举中，多次居于SNP及苏格兰工党之后。

平情而论，约翰逊在争取苏格兰民心方面也非毫无建树，至少他任内提出的“英国再起”（levelling up）计划，旨在提振包括苏格兰在内的地区经济及社区建设，并缩小这些地区与首都伦敦的社经差距。然而即使这项计划按部就班推行，成效也未必立竿见影，对留住苏格兰民心作用有限；更何况随着约翰逊黯然辞庙，他的改革会否持续成为以后保守党政府的要务，确实存疑。

难期望新揆具视野手腕争取苏格兰民心

观乎保守党党魁相争的两强，特拉斯被认为是约翰逊在民粹主义上的同路人，又视撒切尔夫人为政治偶像，因此几可肯定她在苏格兰问题上会保持强硬，例如斯特金提出indyref2的倡议时，特拉斯公开表示应忽视哗众取宠的人。至于苏纳克出身注重财政纪律的技术官僚，据报他曾私下指苏独未必是坏事，认为苏格兰公共支出及福利开支长期依赖英国其他地方的税收补贴，这与约翰逊此前的“苏格兰拖累论”，逻辑上同出一辙。

由此可见，英国首相无论将易何主，都难以期望新揆具备视野及政治手腕争取苏格兰民心。而假如苏格兰政府执意于未来两年就统独问题推动公投，目前主政的保守党政府也难拿出具说服力的反方案，稳住统派基本盘。

左右保守党2024年大选胜负

诚然政治一日都嫌长，不过苏格兰统独问题涉及英国宪制的根本改变，议题缠绕多年都未根除，外加英国脱欧后的社会、经济动荡局面，假如持续受种种不明朗因素笼罩，英国在欧洲以至世界的角色，实难以重新定位。观乎此情状，这个本名“保守及统一党”（Conservative and Unionist Party）的执政党，能否持续捍卫其立党信条——英国联合主义（British unionism），并说服英国人终将走出种种阴霾，将会是该党2024年英国大选的胜负关键。