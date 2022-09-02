除了击落无人机一途 难道别无他法

来源：联合报

作者：程嘉文

无人空拍机飞越金厦水域，骚扰金门守军。台湾国防部连续吃了几天的宣传闷亏，昨天总算宣布击落。消息传回，多位执政党立委兴奋叫好，宛如当年台海空战胜利，只是“战果”从当年米格机变成如今的商用空拍机。然而，面对无人机侵扰，除了“击落”一途，难道别无他法？

无人机无疑是近年军事界最当红话题，俨然是战场上的新宠。从中东反恐到最近的俄乌战争，社群网站充斥无人机拍下的战场即景画面，都使外界对其威力充满无穷想像。然而，所谓无人机范围极广，不管尺寸、用途、性能、价格，落差极大，美军可在半个地球外遥控击杀恐怖分子首脑，或是一般民众就可购买的商用空拍机，都叫无人机，却无法一概而论。

近日连续出现的影片，到底是解放军所为，或只是一般空拍机玩家，其实很难索解。然而，它们可在对岸社群持续流传，甚至蔚为热潮，显然中国大陆官方至少乐观其成。甚至连大陆外交部都凑上一脚，宣称飞在中国领土，无须大惊小怪。

民用空拍机取得容易，体积小，噪音与热源均低，军用防空系统是为较大目标设计，其实不易击落。但市场上对付这种骚扰，早就有成熟的相应之道。最常用的方式就是个人携带的干扰枪，可以阻断无人机的电波联系，迫使其就地降落或飞回原地。目前包括空军各机场、国安局特勤中心、甚至各地警方，都早已有配备。

中科院也曾宣传研发的无人机反制系统，除了无线电干扰，也可用大型无人机在空中撒网捕捉。

另一个方法是各地政府要求无人机制造商，在产品出厂时，将某些区域设定为禁止或限制进入。无人机一旦飞入区内（依据接收的GPS讯号），自动无法继续前进。