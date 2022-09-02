蔡政府听不懂美友人警告

来源：中时新闻网

作者：陈一新

美国前副国务卿阿米蒂奇与美国企业研究所研究员库柏日前联合撰文，指出美国行政部门应对台湾提供实质有效的军事援助与经济合作，少做形式与象征的动作，以免对日益紧张的两岸关系火上加油。很明显地，他们的警告是针对“务虚”的蔡总统，但是台湾外交部这次又装做听不懂美国友人的温和警告，只说这是美国友人对台湾的关心。

阿米蒂奇在小布什总统第一任期时出任副国务卿，是台湾蓝营与绿营许多政治人物的共同朋友。他和库柏以美国联邦参议院外交委员会将于9月10日到14日审查的“台湾政策法”为例，对华府提出建议。

由于美国行政部门与立法部门对于“台湾政策法”草案内容有不少分歧，该法已在国会两度延宕。参院外委会原已排定8月初对该草案进行审查，但因众议院议长佩洛西访台，拜登总统担心过度刺激中国大陆，请求国会暂缓审查。该草案内容主要包括对台军售提供融资、制裁升高敌对情势的中国大陆官员、赋予台湾“主要的非北约盟友”地位、要求美国国务院协调更改台湾驻美代表处名称等。

阿米蒂奇与库柏认为，“台湾政策法”草案中的部分条款是没有太大必要的，特别是代表处的更名，不论是“台湾代表处”或“台北驻美代表处”可能都会刺激北京。他们也提到，如果共和党在11月期中选举获胜，则目前是众院少数党领袖的麦卡锡就会成为众院议长，如果他也决定访问台湾，必然让北京火冒三丈。一旦中国大陆决定对台动武，即使没有立刻夺取台湾或是在美、日两国的干预下遭到击退，但台湾仍然是最大输家，特别是台湾人民。

无疑，他们的逆耳忠言，又掉入聋子的耳朵。外交部并不认为这是美国友人的委婉警告，反而说这是美国友人对台湾的关心而已。

这次“台湾政策法”主要提案人包括民主党籍的参院外委会主席梅嫩德斯与共和党籍的预算委员会首席议员格雷厄姆。两人曾和跨党派议员在4月14日访台，15日与蔡总统和台官员会晤，回国就提出该法案，显见该法案许多“务虚”的条款都是出自台湾方面的建议。问题是，阿米蒂奇与库柏担忧一些“务虚”条款的词汇会刺激中国大陆，例如赋予台湾“主要的非北约盟友”地位、更改台湾驻美代表处名称，这会对已经日益升高的两岸关系火上加油。

梅嫩德斯在拜会蔡英文时也委婉地希望台湾不要与大陆冲突，但台湾外交部却不认为这是温和的警告。结果一个多月后，外交部长吴钊燮在接受美国国家广播电台访问时表明“台湾不寻求台独”，显示美方的警告绝不含糊。

1999年，美国国会提出一项“台湾安全加强法”，但是当时的克林顿总统认为该法案内容过度侵犯行政部门的权力，而全力加以阻止，终于让该法案胎死腹中。阿米蒂奇2004年卸任前接受美国公共电视台访问时明确表示，如果台湾先行挑衅大陆，美国不会依照《台湾关系法》出兵保护台湾。

显然，针对“台湾政策法”部分内容的争议，将会在9月中旬开始审查后逐渐浮现。该法案能否顺利通过将取决于美国府会是否能够相互妥协获致协议而定。