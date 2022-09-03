逆向隔离只是通关的一小步

来源：香港01

香港行政长官李家超9月1日与广东省、广州市及深圳市领导举行网上会议，就粤港、穗港等合作交换意见后，表示会议有多项成果，而其中之一是粤深皆支持香港提出的逆向隔离建议，并会设立专班推进落实。

逆向隔离措施将会以河套区作为试点，从香港入境中国大陆的旅客可在试点区内作隔离，之后通过闭环进入大陆，将被视为已满足了大陆“7+3”的检疫要求。此措施无疑为港人回大陆提供了一些便捷，但仍远远不达港人通关的所需，政府未来还应努力争取与大陆通关进一步便捷化。

逆向隔离效果有限

李家超在记者会指推出逆向隔离措施有两个原因：一是减少对大陆酒店造成的负担，善用香港设施；二是确保可提供一个可行、有系统的方法，让港人北上，满足港人需求。计划以平衡两地要，同时满足入境者需求为本。从这个目标看，第一点显然能达到。逆向隔离措施除了减轻大陆的检疫酒店压力外，也可避免港人与其他入境人士竞争大陆检疫酒店名额，提供了一定便利。然而，第二点目标则难言满意。现在不是没有“可行、有系统”的方法让港人北上回大陆，只是成本太高，令人却步，政府才要为港人争取更便捷的通关安排。

从这点看，逆向隔离能提供的好处有限。虽然意欲入境内地的人在逆向隔离期间仍然身处香港，对于能远程在线工作或对数据用量有要求的人都比较方便。而成本方面，入住官方的检疫设施亦费用便宜。但正如我们曾经指出，隔离费用如果全由政府承包未必合理，也可能引起滥用。如果改以其他酒店作隔离设施，成本可能与回大陆住检疫酒店差不多，甚至更为昂贵。

再者，无论是指定隔离酒店还是政府安排设施也好，计划始终不容许居家隔离，在舒适度和成本上与在大陆入住检疫酒店没有太大差距。而且隔离期维持七天，那其实没有缩短不便时间，加上估计活动范围亦相当有限，来回内地的成本仍然相当高。

争取进一步的通关便利

因此，逆向隔离只能被视为香港追求与大陆通关的第一步，政府应该继续努力争取通关回大陆能更加便捷，而非止步于此。而李家超被问及提出“逆向隔离”是否代表放弃与大陆全面免检疫通关时，他指目前香港疫情升温，每天确诊人数达至8000至10000人，为不造成对两地社会的威胁，同时寻求可行方法，因此以逆隔离作取代方案。

无疑，现时香港疫情严重，难以说服大陆再提供更大的便利予港人，毕竟大陆亦需要考虑内地的防疫问题。故此一方面社会应上下齐心，尽快稳控疫情。在过程中，政府也不能被动只等待大陆意思。正如逆向隔离的建议本身就是香港提出，政府应根据本地疫情与大陆关心的问题，主动寻找创新的政策，为港人回大陆提供更大的便利。