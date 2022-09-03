分进合击化解美国小院高墙战略

来源：台湾《旺报》社评

中韩双边经济部长会议再度举行，会后双方就深化供应链合作签署谅解备忘录（MOU），市场议论纷纷，美国围堵中国科技发展是否出现破口？尤其是在美国积极推动“晶片四方联盟”（Chip 4）拉拢台日韩的当下，中韩供应链合作备忘录签署，自有其指标性意义。

华为稳坐2022龙头

韩国为何在此敏感时刻，表态加强与大陆供应链合作？关键在于“市场”两字。根据韩国产业通商资源部公布的贸易数据，中国大陆是韩国最大出口市场，2021年包含香港在内比重达31%，其中半导体占对中国出口更高达60%。大陆也是韩国第二大对外直接投资地区，近20年对大陆直接投资存量成长25.5倍，平均每年成长1.4倍，2020年累积已逼近千亿美元（941.6亿美元），仅次于美国的1180.5亿美元。其中，包括三星及SK海力士在内的重量级半导体大厂，都在大陆设有生产据点及工厂，近年来更是积极加码投资，两国经贸关系千丝万缕，选边谈何容易。

自特朗普以降，美方持续不断地利用各种手段，限制高端技术与产品出口大陆，特别是在半导体产业这类的高度竞争领域，更是积极贯彻所谓的小院高墙战略，全面围堵封锁大陆取得核心技术管道。短期而言，似乎产生一定吓阻作用与成效，把时间拉长来看，真正胜负犹在未定之天。

以华为为例，在美国严厉制裁下，高阶智慧型手机全球市占率一路下滑，今年第1季掉至仅剩3%，与过去一度逼近20%的数字相比，实有天壤之别。但也因如此，华为被逼加速转型，更专注在不容易被卡脖子的产品制造与营运上，如5G电信设备与智慧终端服务等，同时也更积极投入科研创新与技术研发，抢占市场专利布局。成果已陆续显现，第2季营收在总体大环境转坏下，仍较去年同期成长，而且是2020年第4季美国实施出口禁令以来，首次营收正成长。

根据中国信息通信研究院发布的《2022年全球5G专利活动报告》，截至2021年底，华为全球有效5G专利族数量占比为14%，高居全世界第一。其中，授权专利族占比更是高达17%，遥遥领先排名居次的三星，多达6.9%。而TrendForce 8月发布的报告亦指出，继2020及2021连两年在全球5G基地台市占率夺下榜首后，预估华为2022年仍将稳坐市场龙头宝座。

以市场优势多找朋友

美国在科技上的围堵、打压与制裁，并没有让大陆屈服，反而更加坚定大陆投入科研、发展科技的决心。近年来大陆研发经费逐年攀升，连续6年保持两位数增长，2021年共投入2.8兆人民币，不仅再创新高，年成长幅度亦高达14.6%，且预估今年投入规模将首度突破3兆人民币。

值得一提的是，企业自主研发投入不断增加。2021年大陆企业投入研发经费超过2兆人民币，占整体比重高达77%，排名也位居全球第二。其中，涵盖半导体的电脑、通信及其他电子设备制造业，研发投入最多，金额达3578亿人民币，比重则是超过两成；而排名第二、三的电气机械及器材制造业、汽车制造业，研发投入经费也都在千亿人民币以上。不过，若就从研发经费占GDP比重来看，大陆目前2.44%的比重，仍与主要先进国家，如美国（3.45%）、德国（3.14%）及日本（3.27%）有段不小差距。

面对美国的科技制裁压力，除了继续加速与优化内部科研的投入外，北京也可进一步思考，如何利用既有市场优势，积极寻求外界合作，就如同此次与韩国签署供应链合作备忘录一样。毕竟，想要推倒美国在小院里筑起的不合理高墙，多一个朋友总比多一个敌人好，分进合击才是上上之策。