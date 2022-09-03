郭台铭“帮生”，曹兴诚“邀死”？

来源：台湾中时新闻网

作者：雁默

丢10亿（新台币，下同）出来培养300万个“黑熊勇士”与30万“保乡神射”？此算术题远比三枚天弓导弹的拦截率更简单，前者每人200元，后者1333元，第一时间就能算出答案顺便笑喷，曹兴诚的算数也不过是于北辰之流，无理论无价值亦无号召力，只好丢点小钱求关注。

倒是，这个主意显然高度符合美国期望，作为“东亚乌克兰”，台湾甚缺“新纳粹亚速营”，作为“东亚阿富汗”，台湾甚缺“塔利班”。对美国人而言，台湾甚缺极右翼民兵组织或宗教战士，一旦发生战争，“炮灰”远远不足。

不对称作战的基础，来自于取之不竭的炮灰，就像现在的乌克兰兵卒。因此，美国若想在台海战争获利，最佳途径就是在战前培养台湾极右翼民兵组织，一如他们在乌克兰培养“炮灰”的模式。

只是，由一个外传身价至少千亿的台湾富商出资10亿，未免太寒酸，300万人这数字只是随便喊喊，3000人倒还养得起，但要形成“炮灰阵”，还差得远。

“围台军演”后，美智库CSIS做了一个广为人知的兵推，引起议论纷纷，事实上，早在6月份，另一间美国智库CNAS就做过一次完整的兵推，可尽窥美国思维。我们不妨从美方兵推的角度，看设立“台湾新纳粹”的可能性。

首先，美方兵推的基本假设就是美国参战，不参战就没兵可推。然而，光是这个基本假设就很难成立，现成的证据是，乌克兰战场上可有美国大兵？因此，兵推主要看的是美国逻辑与台湾角色，而后者是战场，必然要死台湾人的。

其次，所有兵推都假设盟国参战，日本与澳洲是主要的模拟炮灰。此假设容或成立，但前提还是美国参战，日澳才有可能“尾随”，没有前者，就没有后者。北约军队进乌克兰战场了吗？

其三，兵推指出中国大陆的两难是“先发制人打美军”或“只打台湾”？前者可以提高成功的可能性，代价是延长冲突；后者可能会为了拨出相当的兵力拒止他国参战，致使打台湾的力量受限。重点是，无论大陆怎么选，美方认为台海战争都将是一场持久战。

以上三点所显示的美国逻辑为：美国会参战，盟军会加入，战争会持久。所以，目前的战略布局，就是要确保台湾能撑得久一点，美方的补给线则要更绵密。唯有持久战的形势，才能让美方有胜利的机会。

此逻辑的反面即是，如果台湾撑不久，美方补给线不足，美方与盟军就难下决心参战。不参战，就仅能靠制裁，阻碍中国大陆发展，并让美国体面下庄。

于此，有两个现实面是美方难以突破的，其一是完整补给线，其二是台湾的战力与战意。

前者需要在中国周边扩大布局美军基地与补给据点，算来算去，只有日本与澳洲可能会提供协助，东南亚国家包含有美军基地的菲律宾在内，恐都不愿卷入中美争端。

后者则需要台湾能成为真正的“豪猪”，除了不对称作战的武器之外，也必须存在类极右翼民兵组织，以死相抗，方能确保解放军无法在一周内控制岛内局势，让战争滑入持久战。

武器，蔡英文或继任的民进党政府会照单全收，美国不担心，但极右翼民兵组织，却很难在台湾实现。道理很简单，两岸同文同种，既无深仇大恨，又无尖锐的宗教组织与民族矛盾，与乌克兰的环境大不同。

而且，因俄罗斯国力不足，外国势力在乌克兰还能搞生化实验室，训练乌国士兵，豢养极端民兵组织，但台湾有北京盯着，中美有远比美俄更错综复杂的利益结构，美方想在台湾搞乌克兰模式十分困难，小动作会有，大动作没有，除非与大陆彻底翻脸，为“笔尖”放弃“桌面”。

817有誓死与解放军打巷战的意志吗？让我们看看亲绿媒体的民调。根据远见杂志9月1日发布的民调，虽62.2%的民众赞成“恢复征兵旧制”、有21.2%不赞成，但若问到两岸开战，是否愿意上战场(或让家人上战场)，则有高达65.2%民众不愿意，仅25.8%愿意。

不愿意上战场，却又希望恢复征兵制，这是什么心态？这题我们都讨论到烂了，就是“死道友不死贫道”罢了，还巷战？既不是战斗民族，又缺乏战意杠杆，只好试试看“利益驱动”。

这样或许就能看懂，曹老板想扮演什么角色。

只是，区区10亿新台币，能买到多少“战意”？更别提炮灰了。这笔钱，作为绿营政客的政治献金，补上远东徐旭东留下的空缺，也很快就烧光了好吗。或是，作为台独顽固分子们他日的跑路费，倒不无小补。

台军缺官缺兵，所以脑筋动到民兵，这是百分百的美国逻辑，但台湾真正的国安危机是少子化，郭台铭愿砸钱解决少子化问题，曹兴诚却想养“极端民兵组织”？一个要台湾人生，一个要台湾人死，同是富商，层次却是判若云泥。

10亿只够让自己穿上防弹衣偶而走个秀，养民兵远远不够，不如帮民众养小孩。而台湾社会，不可能出现新纳粹，既缺主义，也缺领袖，还缺“国家”共识。

想搞极端民族主义，不如捐给修宪团体吧，他们都在吃土呢。