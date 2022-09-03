台媒：美议员到访 台湾竟须支付1400亿新台币代价

来源：台湾《联合报社论》

近期美国政治人物访台络绎于途，台湾政府宣传称美台关系如何紧密，是“价值同盟”坚若磐石的证明。但众院议长佩洛西访台，引发台海第四次危机，在中国大陆军机侵扰下，台海中线一夕消失。更严重的是，四月访台的美参议员格雷厄姆曾要求台湾采购波音787飞机，当时政府还矢口否认；谁料最近消息传出，华航召开临时董事会通过采购24架波音飞机，总计达1400亿元（新台币，下同）。台湾为这些表面的国际“友好”，付出的代价何其惊人！

佩洛西访台引发海峡变色，至今惊扰未定。她在行程中夹带其子同行，被质疑另有商业目的，至今疑云未清。台湾当然应展开双臂欢迎友台人士到访，但在光鲜的外交仪式下，究竟背后附带多少无法端上台面的军事或商业交易，则是台湾人必须保持警醒的事。华航的主力机队是“空中巴士”，如今却因美国议员来访，被迫需花大钱采购美国的波音客机，正是外交压迫商业的结果，也是蔡政府干扰企业经营的不负责表现。

南卡罗莱纳州议员格雷厄姆一行人四月中旬来台，在会见蔡英文时，当面要求她购买24架在其选区南卡制造的波音787飞机。当时，总统府口译人员刻意漏译这段发言，事后府方新闻稿也略过不表，显示府方有意隐瞒。然而，府院事后却私下向华航追问购机进度。《联合报》发现格雷厄姆推销波音之发言，披露之后，总统府竟指此报道“其心可议”，国安局长陈明通更大扣红帽，说他怀疑这是一场“认知作战”。外交部长吴钊燮则称，他自己没听清楚，相信翻译人员更没听清楚。

四个月过去，华航最近召开临时董事会，宣布购买16架波音787，外加八架“选择权”。其总数，不多不少，恰好是格雷厄姆所要求的24架。此事，有一种可能是：蔡政府在格雷厄姆一行访台之前，已向对方作过购买波音的承诺。另一种可能是：这是一场“外交绑商业”的交易，须俟格雷厄姆等一行所谓重量级“跨党派议员”访台后，再由台方付帐，当成“后谢”。问题是，政府“请客”，却逼迫华航“付帐”，购买不符合它需要的飞机，这究竟是慷慨了谁？

无论如何，蔡政府不过接待几名美国议员，台湾就要支付1400亿元的货款，这代价未免太高了。何况，根据外电报道，波音787因结构性缺陷，一年前已暂时停止出货，至今累积了上百架库存。一直到上月，美国联邦航空总署（ＦＡＡ）才同意放行，准许它出货交机。在安全前景未明下，蔡政府却逼着华航购买波音787，又把台湾人的安全放在哪里？

华航的机队要不要多元化，由原来以空巴为主力的架构，修正为以波音机队为辅，原应交由专业判断决策。其原则，至少要符合华航本身的经营利益及管理便利；此外，更要考虑“旅客安全至上”的原则。然而，当蔡政府用外交思维介入此事，一切全都变调，安全及商业考量全被踩在脚下，唯有政府的“外交面子”才是最高指导。试想，当一名美国议员在总统府向蔡英文当面下指导棋，要求她买这买那，甚至直接开出货品数量。而蔡英文则忙不迭地遵从，把她的压力转给交通部及华航去承受；这样的景象，人们有看到任何台湾的“国家尊严”吗？

佩洛西来访，台湾付出了台海中线消失及解放军导弹围岛的代价，至今骚扰未歇。格雷厄姆来访，台湾付出了1400亿的代价，并赌上华航旅客的安全。外交大气球下，藏着蔡政府不告诉你的风险，代价竟如此高昂。