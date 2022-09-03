台美贸易谈判 务实创造新利基

来源：台湾《经济日报》社论

台美21世纪贸易倡议即将启动谈判，台湾政府抱持高度肯定与乐观态度。除了倡议本身经贸效益外，台湾更可成为美国坚实同盟，将台美关系提升到另一层级。另外，此倡议也有利于未来建构台美自由贸易协定（FTA），更有助于台湾加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）。

如果一个贸易倡议，有如此多元且正面的外溢效果，当然应全力支持并加速完成。特别是在两岸关系剑拔弩张，西进早已碰壁；新南向政策又跌跌撞撞，此倡议为台湾“东进”美国创造绝佳的时机。

不过在即将展开谈判之前，政府还是需有正确的认知，以及严谨客观的评估，才能将效益极大化。

在台湾主要争议点，是认为美国只是以此倡议做为台湾无法加入印太经济架构（IPEF）的补偿；而且没有纳入市场开放的核心元素，对于台湾是口惠多于实质效益。但是若以此做为台湾不积极参与的理由，无疑是固步自封。因目前美国与欧盟、英国，及印太经济架构下的协议都没有包括市场开放；但各国无不全力与美国周旋，希望在既有项目下争取更有利条件，台湾当然没理由缺席而落人于后。

台美21世纪贸易倡议主要内容包括法规调和、标准、环保、国营事业、反贪污，以及劳动条件，主要是在制度统合透明下，营造的公平互利经贸环境，目的是防堵中国大陆。特别是相较于印太经济架构，台美21世纪贸易倡议还加上联合对抗第三国非市场经济行为的议题，更是直接针对中国大陆。未来中国大陆任何背离市场运作的措施，包括干预产品市场价格、产业补贴与控制，以及对外资企业限制等，均在台美共同反制的范围内。

事实上，中国大陆干预市场经济措施，以及对台湾无预警经贸限制，已对台湾产生不小影响。在两岸关系持续不佳下，未来此类措施还会增加；如何藉由台美贸易倡议强化合作以减缓冲击，将是谈判的重点。

但是此议题有如两面刃，若因而升高两岸对抗的风险，成为两岸经贸冲突另一焦点，对于出口贸易高度依赖中国大陆的台湾，反而会有负面影响，所以必须谨慎处理。

其次，将台美贸易倡议视为台美FTA基础，不应有太高期待，因为美国对外谈判FTA，需在贸易促进授权法（TPA）下，由国会授权行政部门。TPA已经在今年7月1日到期，拜登政府并没有计划重新启动。而在美国目前国内氛围中，对涉及市场开放的FTA接受度也不高。

另外，美国已明确表示不会加入CPTPP，所以台美贸易倡议对台湾申入CPTPP不会有直接帮助。唯一的助益是台美贸易倡议与CPTPP在贸易便捷化、数位贸易、中小企业，以及环保等议题重叠，未来美国诉求与CPTPP规范也会大致相同，此可加速台湾与CPTPP接轨，并创造更有利的加入条件。

综合而言，在美中贸易战、冠病，以及俄乌战争下，全球政经环境发生巨变，全球区域经济整合走向多元化。除了关注传统关税减让市场开放效益外，也强调重组供应链，营造经济安全环境，呈现与以往不同的特色。

各国也更积极投入区域经济整合。除了美国推动美国版贸易协议外，各国也在积极签署双边FTA，巨型FTA如CPTPP也在扩张。另外以数码贸易为主的功能性协议也成为潮流，特别是由新加坡、新西兰及智利发起的数码经济伙伴关系协定（DEPA），中国及韩国已申请加入，最近则在进行中国申入的谈判，更引起外界关注。

各式的经贸协议，展现出国际合纵连横下，各国巩固国际经贸地位的企图心，更牵动地缘政治下高度的竞合关系；对原本在区域经济整合进展落后，参与空间受阻的台湾，更不应错过任何机会。