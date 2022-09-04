戈尔巴乔夫给的机会，世人错过了

来源：台湾《联合报》

联合报社论

戈尔巴乔夫以91岁高龄辞世，尽管不问世事已久，对他的评价仍然两极。西方国家认为他改变了世界版图，他的祖国俄罗斯却认为他是失败的改革者，甚至是民族的罪人。

戈尔巴乔夫掌权时，庞大的苏联帝国其实在经济上已不堪负荷，濒临解体。戈尔巴乔夫喊出“开放”和“重建”的口号，希望对外化解压力，对内改革体制，于是铁幕瞬间拉开，苏联附庸国一个一个独立，但俄罗斯则通货膨胀，民生凋敝。他出国时，在外国万人空巷欢迎他；在国内则遭诟骂羞辱，形成强烈对比。民主国家赞美他，给他戴上诺贝尔和平奖桂冠；共产国家则以他为殷鉴，不敢轻易走上政治改革道路。戈尔巴乔夫“开放”太快，“重建”又未跟上脚步，评价充满争议。

不论如何，戈尔巴乔夫仍然是终结了二次大战以后世界两极对立的关键人物。现在30岁以下的年轻人，很难想像冷战时期世局的尖锐对抗：大国每天忙着数对方的核弹头；小国则依附强权，在夹缝中寻找生存之道。在戈尔巴乔夫强力推动下，苏联崩解，世界地图于焉重划，尤以柏林墙倒塌，是极强烈的政局变化表征。戈尔巴乔夫证明，政治是推动改变的重要动力，而政治领导人如有高瞻远瞩，国家、甚至世界也会随之变动。戈尔巴乔夫一念之间，一亿人的心灵得以解放，东西德统一即是一例。东德原本民生困苦，但统一后现在成欧盟的领导者及支撑者，而东德出身的梅克尔，更是德国优秀的领导人。

戈尔巴乔夫更证明，政治要有理想性才能开创未来。苏共总书记权力直追帝王，除早期共产党尚有人类政治体制的实验性外，后期苏共总书记变得扩权、恋权，难有理念建树，终导致苏联帝国大厦将倾。戈尔巴乔夫敢于突破束缚，跳出权力诱惑，推动“开放”与“重建”，世局为之改观。纽约时报说他是本世纪、甚至是任何一世纪，少见能产生如此深远影响的政治领导人。相较于斯大林、赫鲁晓夫、勃列日涅夫、契尔年柯等前任总书记，戈尔巴乔夫以丰富的开创性和理想性，在历史上留下鲜明的地位。

戈尔巴乔夫的创举，结束了冷战，解放了东欧，也为俄罗斯封闭的体系，注入新鲜自由空气；按照戈尔巴乔夫说法，他把人民从政治的附庸品，变成有独立思想的“公民”。

戈尔巴乔夫下台后的30年，民主与极权高度对峙终于趋向缓和，全球化风潮因铁幕融毁而风起云涌，人们对“美丽新世界”重新燃起想像。但曾几何时，伊拉克战争爆发，巴尔干半岛陷入烽火，美国受到911恐怖攻击，阿拉伯之春运动从绽放到幻灭，世局出现新一波的动乱。亨廷顿将之归因为“文明的冲突”。人类似乎从意识形态的对立，转为文明的对立，而此一新的系列冲突犹自纠结难解，北约又向俄罗斯进逼，激发了俄罗斯入侵乌克兰战争，再加上美国对中国大陆崛起的防范，世界又开始向冷战对立倾斜。

戈尔巴乔夫的理想中，苏联虽然崩解，但人民得以解除束缚，和解取代对立，欧洲产生新秩序，世界也因核弹威胁降低而能和平共生。但这样的理想并未实现。俄罗斯失去往日荣光而产生不安全感，西方国家则始终视俄罗斯为潜在威胁而步步进逼。克里姆林宫说戈尔巴乔夫太过浪漫，学者说他的理想就是他的失败。但是我们不要忘记，世界曾因戈尔巴乔夫而获得喘息，多少人因戈尔巴乔夫而获得自由，他的理想和浪漫曾给人类一个和平共处的机会，只是我们没有好好珍惜。历史写到戈尔巴乔夫这一页，容或有不同的注解，但没有人能将他轻易翻过。