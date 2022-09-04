来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

近日两位知名企业家都因捐款成了话题人物，但两人捐款分别代表的人物意象，“黑熊勇士”与“长腿叔叔”，对比鲜明，值得细思。

联电前荣誉董事长曹兴诚说要捐10亿元，训练300万名黑熊勇士、30万名保乡神射。但靠平均200元训练的勇士和1300多元培养的神射手，不知抗中保台能撑几天？而他暴虎冯河式的全民国防计划，更让人脸上三条线：国防部回应不外借靶场还算委婉，柯文哲就直言没有SOP、流程图“都是屁话”。

最近资深媒体人陈文茜追忆已故前裕隆集团董事长严凯泰，提及严默默帮忙处理齐柏林导演身后的几千万债务、捐款新北市执勤遭撞断双腿的员警、安顿花莲火灾父母双亡留下的孩子等故事。她的贴文让许多人知道，原来企业家严凯泰的另一个身份，正是为善不欲人知的“长腿叔叔”。

“长腿叔叔”源于美国作家珍韦伯斯特的小说，讲述孤女吉露莎受到一名只见过背影的长腿叔叔资助向学的故事，是世界少年文学经典，后改编为舞台剧、电影、动画，更广为人知；如今“长腿叔叔”已成为考虑周全、默默守护、助人排忧解难者的代名词。

企业家有很多种，有的任性砸钱买声量，有的默默行善护弱势；爱台湾也有千百种，但人民真正需要的是黑熊勇士或长腿叔叔？