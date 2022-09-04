台湾对无人机开首枪 拉抬选情北京不上当

来源：明报

明报社评

台湾军方近期一反常态，大肆渲染大陆无人机飞临金门、马祖上空，上周起多番射实弹“驱离”，打响两岸40多年来“第一枪”，上周四，更宣称击落了一架大陆无人机。与此同时，台湾2023年度军费预算大幅调升至5863亿元新台币，增幅达13.9%，其中包含对美采购新式战机以及海空战力提升计划的“特别预算”。连串高调的“好战”姿态，被认为与岛内即将到来的“九合一”选举有关，由于民进党选情低迷，不排除绿营再打出“抗中保台”牌，拉抬选情。惟台海大局已不同于以往，北京不会随台方节奏起舞，以确保掌控台海局势的主导权。

实弹射击民用航拍机

炒作大幅加军费开支

台湾军方称，针对大陆无人机近期频繁飞入，金门守军8月30日至31日接连两天以实弹驱离。由于这些民用航拍无人机，目标小移动快，射击屡屡落空，台军高层“大怒”，遂调派精锐狙击手进驻，终于1日中午击落一架。台军明知飞临上空的是民用航拍机，却大张旗鼓地渲染威胁，与过往秉持的“备战不求战”低调态度，大相径庭。

同时，台国防部上周提交的2023年预算，创下历史新高，金额位居各部会之首，约占台湾GDP总额2.4%。其中陆军计划增购在俄乌战争中大出锋头的美国“海马斯”（HIMARS）多管火箭系统与战术区域导弹。蔡英文强调，提高军事预算，是用具体的行动声援军方，希望朝野共同支持。其实自蔡英文上台以来，台湾的军费开支已连加6年，为何这次要高调炒作，甚至公开对美采购的武器种类，还特别与俄乌战争扣连？

种种反常恐怕都与选举有关。台湾将于11月举行包括县市长、里长等在内的“九合一”选举，虽是地方选举，却被视为蔡英文第二任期的期中考试，亦是2024年总统大选的前哨战。目前，候选人登记已经截止。受疫情、治安、台海局势恶化等影响，蔡英文的支持度低迷，一份最新民调显示，66.6%的民众对蔡政府的治安表现不满意。在竞选中，民进党桃园市长候选人林智坚，被爆出论文抄袭丑闻，蔡英文竟下令全党力挺，林最终被迫退选，对民进党造成沉重打击。加上从民进党退党参选的第三势力崭露头角，令不满蔡英文的绿营支持者有新的选择，一般预料，民进党要保住现有的7个执政县市，十分艰难。

在此背景下，民进党欲故技重施，操弄两岸紧张话题来拉抬选情。不过，佩洛西访台导致解放军演习后，美国又有多批国会议员相继访台，依往例，民进党本该从获利，但台湾《远见杂志》的最新民调显示，受访者中76.7%认为佩洛西与美国会议员访台，会增加两岸开战几率；72.4%认为他们访台是为推销武器等商业目的；63.6%民众担忧两岸开战。显然多数民众看穿，美国政客频繁访台，对台湾可能弊多于利。此外，经过最新一波台海危机，高达65.4%受访者称，对政府信任减少，22.2%表示无影响，仅10.8%称增加对政府信任。

应对台海危机的首选之道，63.2%受访者选择应努力维持两岸关系良好而无需多买武器，约20.5%的人认为需买更多武器，而认为“既要买武器又要打好关系”的受访者约占10.1%。与两年前的民调对照，认为维持两岸关系良好无需多买武器的比例，上升约12个百分点；主张增加军购者，下降近20个百分点。

民进党选情低迷难保七

炒两岸话题今未必见效

由此可见，形势比人强，民进党这次操弄“两岸牌”未必奏效。况且，在台海大棋局中，台湾从来也不是棋手。对于台军枪击大陆无人机一事，在北京，外交部只是批评台湾当局“渲染紧张气氛，没有任何意义”；在华府，白宫和国务院官员除批评大陆在台海的“胁迫行为”外，也重申“一中政策”以及反对单方面改变现状。

对北京来说，利用这次军演建立起来的台海新常态不会轻易改变，更不会随台湾的节奏起舞，堕入民进党陷阱，以牢牢掌控两岸大局的主动权。对美国来说，“以台制华”已是两党共识、既定国策，但不能被“棋子”台湾牵着鼻子走。刚宣布的11亿美元对台军售，已经是拜登政府上台不足两年的第六次。下一步，打“台湾牌”的焦点将是本月复会的国会审议《2022台湾政策法》（Taiwan Policy Act of 2022）草案，该法案规定，4年内对台提供45亿美元安全援助；承认台湾是“主要的非北约盟友”（a major non-NATO ally）；将驻美“台北经济文化代表处”改名为“台湾代表处”（Taiwan Representative Office），美国驻台代表的任命，与驻其他国家大使一样，需经国会通过。若该法通过，将是自1979年《与台湾关系法》以来美国对台政策的最全面调整，真正改变台海现状。所以说，美国才是北京在台海棋局中的真正对手。