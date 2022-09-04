俄无限期停“北溪一号” 气价势再飚升

来源：明报

俄罗斯输送天然气往欧洲的重要管道“北溪1号线”（Nord Stream 1）停摆。负责供气的俄方国企“俄罗斯天然气工业股份公司”（Gazprom，下简称“俄气”）上周五（2日）以管道设施的涡轮机漏油为由，无限期暂停北溪1号线供气。涡轮机的德国制造商质疑说法，欧盟也批评俄方找借口“断气”。事件再次引发外界对天然气价格飚升和欧洲今冬能源危机的关注，尽管欧盟近期已加快天然气库存的增长，但被指仍不足应付冬季的需要。德国为首的欧洲各国正制订各种能源“开源节流”的措施。

在欧洲戒备莫斯科打“能源牌”之际，俄气上周三宣布全面关闭北溪1号线以作维修，原定为期3天，但到上周五突然在社交平台Telegram发表声明，表示因管道的一个主要涡轮机出现漏油“故障”，“直至运作设备的问题消除前，北溪输气管将全面停止输气”。涉事涡轮机位于俄罗斯邻近芬兰边境的波尔托瓦亚（Portovaya）压缩站。

制涡轮机厂指后备足够正常运作

然而，负责制造和保养涉事涡轮机的德国公司西门子能源（Siemens Energy）质疑俄气说法，指过往同类事件并未令输气管停止运作。该公司又表示，过往已曾多次向俄方及外界指出，波尔托瓦亚压缩站内有足够的后备涡轮机，供北溪1号线正常运作。

欧盟经济事务专员真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）昨天回应称，欧盟不害怕俄罗斯总统普京的决定，尽管期望俄方尊重现有能源合约，“但如果不是，我们已准备好作出反应”。他又尝试纾缓外界对欧洲冬季燃料危机的疑虑，强调欧盟多个成员国的天然气库存量皆处高水平，反映正在为严冬作准备。欧盟委员会首席发言人马默尔则在社交平台Twitter批评俄气的借口“荒谬”，再次显示该公司作为天然气供应商“不可靠”。

俄军侵乌引发的欧洲能源危机迫使德国以至整个欧洲反思如何“开源节流”，以应对今冬需求高峰，其一关键在于天然气库存。欧盟能源专员西姆森上周三表示，欧盟平均储气量已提前达到早前订下的80%目标，欧洲天然气价格从8月26日高位回落三分之一至上周的每兆瓦时（Megawatt-hour）209欧元，但外界估计下周一开市后会再次上升。

疑报复G7推动俄石油价设限

北溪1号线早在7月时已因年度维修暂停输气约10天，到恢复供应后不久输气量再次下降至乌战前水平的不足两成。俄气公布最新停摆消息前不久，七国集团（G7）正式宣布推动对俄罗斯出口石油设置价格上限，西方传媒质疑莫斯科是刻意对此报复。

德国是欧俄这场能源斗法的一大焦点。《金融时报》引述德国经济部一名代表指，本月初会提前达成10月或之前将天然气库存量提升至上限85%的目标，而且柏林在寻找替代供应路线和建造液化天然气进口设施上取得良好进展，故此应对准备已比数月前好得多。但英国资源顾问公司伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）的分析师上周五警告，倘若北溪1号线继续关闭，同时欧洲今冬特别寒冷，欧洲的能源储备仍可能会跌至危险水平，迫使各国对天然气和电力使用采取严格限制。