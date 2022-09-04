美政府减免学贷，高教政策或社福政策？

来源：台湾《工商时报》

工商社论

美国期中选举倒数还剩两个多月，拜登总统在教育方面，最大的两项作为，一直被外界所忽视。其一，6月1日宣布由政府概括承受，免除58亿美元，已倒闭的不良高教机构“柯林西恩学院”（Corinthian college），为数高达56万的毕业学生，所背负的联邦政府学生贷款。其二，8月24日进而提出，将为人数可能高达4000万的学生，年收入低于12万5千美元的个人、或低于25万元的家庭，就可以适用1万美元的贷款减免计划，而且其中将有2000万学生得以不用再背负学贷的债务。前者是一次性的解决历史共业，后者则因为提出的时机和金额的庞大，引发美国舆情的争论。

“有大专院校的学历，就可以找到比较好的工作，拿到比较高的年薪”，“学历高，名校毕业，毕业后进入职场的起薪，就会比别人高”，这是很传统的观念，而且是很合理的推论。做为典型的资本主义国家，美国的大专院校，向来是学费高昂、高教品质良莠不齐，闻名于世。巅峰时期，曾经有100家分校、11万学生的“柯林西恩学院”（1995～2005年），就是一个血淋淋的政策案例。该校的灾难，让弱势家庭的子弟，成为它们教育承诺和美好愿景的最大牺牲者。因为在不好名声的学历下，学生不但不能就此鲤跃龙门，脱离贫穷，还要背负根本无力偿还的学生贷款，在恶性循环下，必须出面解决的，终究还是政府。

拜登除了解决这个陈年老案外，另外还提出1万美元的学生贷款减免政策，以及符合特定财务困难条件助学金的学子，最多得以减免到2万美元；而配套的措施则是，暂停偿还学贷的时限，延长到今年12月底，可以等到明年（2023年）起，再开始归还借款。

对于这项政策，根据美国公共行政学会出版的“公行时报”（PA Times），所引述联邦总务署的调查数据显示，1万美元的学贷豁免（loan forgiveness），就会花掉纳税人3730亿美元；而重要的是，有申请学贷的学生家长，受惠最多是的年所得中位数7万6400美元，且其中只有7%的家庭所得是低于贫穷线。

换言之，这个“齐头式”而且是一次性的减免1万美元学贷，受惠的不是真正需要的低所得阶层家庭。然而根据纽约联邦准备银行的资料，截至今年第二季，美国联邦学贷未偿还余额为1.6兆美元，仅次于美国人的房屋贷款，甚至超过了汽车贷款或信用卡未偿还余额。在期中选举前，减免学贷的措施的确可以引起很大的关注。

但就公平问题而言，则有三个争议。首先，进入工作职场、已经或才刚刚清偿学贷的社会新鲜人，当然会有怨言。而且，无论是概括承受不良高教机构的受害学子之学贷，或是直接减免上千万人、数以千亿美元的的学贷，花的都是纳税人的钱。而且，这些数千亿美元的支出，原本还可以运用在投资性或更有效率的产业部门。

其次，家长经社地位比较高的家庭，早年在子女教育的投资，成果见诸于进入顶尖私立大学、或有户籍的州立大学，就算顶尖大学的经费再怎么高昂，中高阶层的家长，也一样负担的起。所以，根本的问题在于，中下阶层家庭的子女，一方面申请不到好学校，影响进入职场的竞争力；或是就算能够以优异成绩申请到顶尖私立大学，但毕业后就得背负庞大的学贷压力。一次性、1万美元的学贷减免，在期中选举前两个半月提出的这项政策措施，时机受到质疑，真正问题更得不到解决。

最后，由于美国的高等教育问题，涉及不同种族的年平均所得和所拥有的资产；一方面，最顶尖的大学录取率，少数族裔里面，非洲裔录取率最高、拉丁裔次之，人口占比只有6%的亚裔，则竞争最为激烈；另一方面，无论是人数或金额，学贷申请者少、偿还者多，也多半是亚裔。1万美元“齐头式”的学贷减免，既不能让学贷负担沉重者，如释重负，每减免1万，就要斥资3730亿美元，成本高代价大。还不如将这笔钱用在大型和中型都会、相对富裕的城市，营造“负担得起的大学院校”（affordable college）的环境，恐怕才是解决社会阶层流动的正本清源之道。