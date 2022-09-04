曹兴诚的义和团以人民为刍狗

来源：中式电子报

中时社论

最近风头最健的人非曹兴诚莫属，自以为正义就轻贱记者、轻贱媒体、轻贱人命，自以为有钱就任性，肆意挑衅大陆，声称资助10亿元推动像“敢死队”的“黑熊勇士”及“保乡神射”两个计划，希望3年内训练出300万名协助防卫台湾的“民间勇士”。美国拜登政府努力建构“美中护栏”、大陆宣示“和统方针不变”，曹兴诚却以人民为刍狗，为战争添薪加柴，他在图什么？

闭门造车 视战争如儿戏

曹兴诚“巧取”政府经费后创立的联电，趁经济崛起契机致富，退休后用累积的财富买卖古董，老了又求虚名，举行记者会宣布要捐款，搏版面却怕没人听，“只好捐个30亿来让人听我骂”，口水大戏果然轰动，吸引了两岸目光。

曹某戏瘾十足，以老人之躯戴起头盔，穿上防弹衣，上演一场既不华更不实的政治秀。说他的计划不华，是因为他丢出10亿出来，要培养300万个“黑熊勇士”与30万“保乡神射”，平均起来，每人200元的预算就被培养成勇士，1333元就培养成神射手，区区小钱连搭车到训练场所的花费都不够，当然不华丽。

说他不实，是现代战争武器精良，大军登陆必然全面动员，业余的敢死队如何能招架？简直令人笑掉大牙。还说“台湾未来绝对具有单独击溃共军来犯的实力”，就更自不量力了，连蔡英文都说台军要挡住第一击，然后期待“理念相近的国家驰援”，历任国防部长对于抵御时间的评估，从一个礼拜到一个月不等，从未听闻“单独击溃”解放军者，曹某“闭门造车”却自以为是，真是一个“有钱的任性老人”。

面对潜在的战争风险，应对的上策是从源头着手，力求以智谋避战，若以军事劣势抵御优势敌军，必成焦土，伤亡惨重。备战当然必要，但作战主力是正规军，而不是把乡勇推上第一线。曹某无谋而勇，视战争如儿戏，送同胞于死境，还洋洋自得。

其实，中天记者的提问掌握了要害，“大陆对台威胁日益增加，是不是和蔡总统抗中保台挑衅有关”，曹某回避问题，反而指控中天是“匪台”，妄言说中天造谣，硬是不让中天记者提问，甚至辱骂记者“还有脸站在这”。这样的财大气粗、恃势凌人，简直把自己降低到街头恶少斗狠的地步。他轻贱记者与媒体其实就是轻贱自己。

羞辱媒体 藐视言论自由

媒体各有其政治立场，重要的是谨守专业规范，求真求实报道，公允客观评论。中天新闻向来秉持“真道理性，真爱台湾”的理念，以“爱台湾就是让台湾人过好日子”的信念守护第四权，尤其眼下台湾新闻台多已被收编，中天坚决持正不屈，积极呈现真相，发抒爱台言论，发挥监督的力量，虽备受打压也无所畏惧。曹兴诚面对中天记者合情合理的提问，却勃然大怒。他轻贱记者的提问自由与媒体的经营自由，如此欠缺民主素养，又有什么脸指他人“没有脸站在这里”？

今天起而抗议与反制的不仅是中天，也有众多媒体及新闻工作者忿忿不平，咸认专业地位与人格尊严应受尊重。台湾的新闻自由与言论自由遭受到空前的屈辱，蔡政府是始作俑者，在蔡英文的领导下透过NCC打压异己，不但关闭中天，还大肆收买媒体，利用权势让华视、镜电视进入黄金频道，更豢养网军、名嘴斗争异己、动用警检检查水表让人“闭嘴”，有良心的媒体与记者必须坚持。

“顺我者昌，逆我者亡”，政治正确已成为幸进者为所欲为的尚方宝剑，曹兴诚敢羞辱媒体，嘴巴说着民主自由，却干着反民主、反自由的勾当，就是因为有这些媒体、名嘴、网军以及蔡政府撑腰。曹兴诚的行迳正反映了新闻自由的沦落，蔡政府正是扼杀新闻自由和言论自由的罪人。

21世纪战争由科技与决策能力决定胜负，台海风云日紧，台湾需要充实国防，但不需要“义和团”，需要强化自我防卫能力，但不能靠“神风敢死队”。没有人不爱台湾，爱台湾不是只有挑动战争一种方法，台海和平70年才有今天的繁荣，和平值得维护。