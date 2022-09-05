美国对台军售透露的国安警讯

来源：台湾《中国时报》社论

美国政府3日宣布总额11亿600万美元（15亿新元）的对台军售案，包括“AIM-9X、AGM-84L”等两型弹药及“侦搜雷达后续维持”。这是美国拜登政府上任后第六度，也是今年第五度宣布对台军售。当此台海风云日紧之际，美国展现对台湾安全的关心，心意固然可感，但就军售内涵而言，美国军售政策显然已改变，台湾人不能没有危机意识，蔡政府更不能报喜不报忧，以片面真实误导、麻醉台湾人。

金额低且没有新武器

美国军售已成为台湾唯一外购武器装备来源，对国防安全至关重要，但军售项目与金额完全操控在美国手上，台湾毫无主导权，甚至连影响力都很微弱。美国对台军售政策，主要依据台湾自我防卫的需要、美国政治的需要与美陆台三个双方关系决定，但美国内政与美陆关系才是关键因素。美陆关系好、两岸关系缓和，台湾就容易取得实际需要的武器与装备，美国有求于大陆，对台军售就会紧缩。里根总统需要中国大陆合作遏制苏联，因而签订《八一七公报》，承诺减少并终结对台军售。

老布什时代苏联解体，美国无求中国大陆，对台湾大举销售F-16战机。克林顿总统对中国大陆市场有兴趣，对台军售大幅减少。2001年小布什就任，立即对台军售四艘纪德级驱逐舰、12架P-3猎户星反潜侦察机，总金额超过百亿美元，但很快小布什展开反恐战争，需要中国大陆配合，对台军售立刻缩水。马英九政府时代，美陆与两岸关系都平顺，美国对台军售质量均佳。

蔡政府时代前四年，对应美国特朗普政府，对台军售也很极端，特朗普前两年任期对美陆关系有期待，只提出两笔军售，总金额仅17.5亿美元，2019年对中国大陆启动贸易战与科技战后，两年内对台军售九笔，总金额166.8亿美元。拜登政府2021年就任，很快就宣布销售台湾40门M109A6自走炮，金额约7.5亿美元，对照3月间，陆美国安外交高层阿拉斯加会谈唇枪舌剑，这笔军售符合美国的逻辑。

随着拜登政府致力建构、维护美陆关系护栏，加上美国内政情势复杂、拜登政府日趋弱势、台海风云日紧，拜登政府对台军售出现改变，5月美国国务院通知撤销M109A6自走炮案，同时要求台湾停止推动海军12架MH-60R反潜直升机采购案。回顾拜登两年任期，先后六次对台军售，第一笔军售后来取消，第二到第四次金额都极低，平均每笔1.05亿美元，分属陆、海、空军与飞弹装备零附件与后勤支援，没有任何新武器系统。

为遭到封锁做好准备

最新一笔军售金额较高，但也只有11亿美元，包括运作近10年的乐山长程预警雷达，需要提升性能，至于鱼叉和响尾蛇飞弹，都是台湾既有武器所需弹药，只是增加库存量，以备不时之需，换言之，对提升台湾军方武器系统与战力并无帮助。自今年5月美国突然取消自走炮军售案后，美国与台湾战略学者专家不断传出，美国将不再销售类似战机、军舰等大型武器，而以维持现有武器装备运作，及建立“不对称”战力所需武器为主。就最近半年美国陆续公布的五笔军售案观察，美国确实开始执行“不对称战争”策略，但放弃重层吓阻战略，为打“巷战”做好准备，不过台湾并没有共识。

美国对台军售第二个改变，是为大陆封锁台湾做准备，美方在说明对台军售背景时，清楚表明要为中国大陆封锁台湾做好准备，透露将销售台湾军队使用娴熟武器的弹药，让台湾一旦被封锁，立刻有足够火力应变。美国最新军售案一方面在提升远程预警雷达侦查能力，一方面增加台湾重要武器存量，美国军售透露的政治讯号，台湾需要敏锐察觉。美国开始为台湾遭封锁应变，我们自己呢？

有学者解读，美国降低对台军售质量，并在宣布前多次由匿名人士向媒体透露讯息，似有迁就中国大陆观感之意。如果为真，未来对美关系将愈来愈艰困，蔡政府不可麻木而无所作为。