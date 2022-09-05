英保守党魁选举：英国人为何如此期盼一位撒切尔夫人

来源：香港01

作者：陆一

谁将入驻唐宁街10号，再过数小时就要揭晓。早在7月末，当被问到谁是英国保守党有史以来最好的领导人时，两位选人特拉斯（Liz Truss）与苏纳克（Rishi Sunak）不约而同地表示，是撒切尔夫人。

两人对于撒切尔夫人的推崇都不遗余力。

特拉斯在一次竞选活动时说：“她扭转了我们国家的一个困难时刻。当我们看到柏林围墙倒塌，看到自由、民主以及对我们对价值观的自豪感影响到世界其他地方时，你知道，她是一个伟大的领导者，一个真正改变世界的领导者。”

苏纳克则表示：“我有撒切尔主义的价值观。我相信努力工作、家庭与诚信的价值。我是撒切尔的追随者，我以撒切尔追随者的身份竞选，也将以撒切尔追随者的身份执政。”

两人都在向撒切尔夫人靠拢。可正如英国历史学家桑德斯（Robert Saunders）所言，“两者都从撒切尔的神话中挑选了一些方面，以满足他们自己的政治目的。”他们为什么要向撒切尔靠拢？最简明扼要的答案久是，为了获得保守党内的支持以赢得选举。

问题是，他们的仿效是有效的，不仅是在保守党内，在英国社会是有很大助力的。在约翰逊上台时，人们一度以为“保守党已将撒切尔抛在脑后”，然而这只是一种幻觉。原来社会也很自然地开始思念当时将英国拽出泥潭的撒切尔夫人。必须要问，为什么英国人如此期盼一位撒切尔夫人。

从最讨厌到最怀念

撒切尔，在卸任后的十几年里曾上榜“英国人最讨厌的公众人物”前三名，但近年来，愈来愈多的英国人却开始怀念她。

如今的英国经济面临衰退。国际货币基金组织（IMF）的各国国内生产总值（GDP）数据显示，按美元计算，印度的经济规模在2021年最后一季已经超越英国，并且在2022年第一季扩大优势。也就是说，英国的经济规模被印度超越，降为世界第六大经济体。这对于正竭力应对通货膨胀危机的英国政府来说是一大打击。

7月英国通胀率已经达到40年来新高的10.1%，能源和粮食价格高企，没人能提出一个好的解决办法。

而同样在经济衰退时期上任的撒切尔，在1979年率领保守党赢下大选，出任英国首相。她在任的11年间，正值两伊战争爆发后的全球能源危机。从1979年到1981年，原油价格从每桶15美元涨到最高39美元，翻了至少一倍，给当时的英国经济造成极大打击。在那段时间，英国甚至要向国际货币基金组织寻求救助贷款。撒切尔上台后大刀阔斧地改革税制、推行私有化，并打赢了马岛战争，让英国人重温了一次“日不落帝国”的落日余晖。

虽然撒切尔也给英国造成了贫富分化增大、制造业衰退、家庭债务增高、工会权益削弱等诸多争议与影响，但最直观的结果是，英国经济在她的任期内逆转了衰退，通胀从1970年代的25%下降至个位数。随着德、法等国的经济增长放缓，起码英国经济结束了相对下滑。以至于如今几乎每位保守党首相，都声称自己要在经济上继承“撒切尔主义”。

英媒《独立报》称，“撒切尔是保守党唯一真正感到自豪的领导人”。所以，参与此次竞选的每个保守党候选人，也都标榜自己要从撒切尔身上继承点什么。

一个字：乱！

对撒切尔的期待，更能反映出英国社会心里的郁结所在。时代变了、英国的实力变了，认识到这些他们更加焦虑，所以期盼撒切尔。

作为欧洲的岛国，英国一直试图在对于欧陆国家的独立，和对欧陆国家的制衡中间寻求最佳的平衡点，实现自己的利益最大化。回看过去这几十年，从英国融入欧洲一体化到脱离欧盟，正是在这个平衡中挣扎的一个典型历史周期。

英国经济始终是在缓慢增长，或是陷入停滞，这是因为英国始终没有赶上风口。在此过程中，全球发展中国家的实力增长和团结，更让英国在一些殖民遗留问题上占不到任何便宜，这让英国更加失落。毕竟，英国，曾是世界上的头号霸主，通过殖民的方式统治过全球，这种统治者的思维，并不是一时就能消除的。

在域外找不到优势，英国又把眼光移回了欧洲域内，开始把怨气撒到欧盟身上。当英国感到欧洲一体化已经无法带来足够的好处，甚至会进一步束缚自己时，欧盟就成了各种矛盾问题的替罪羊。最终，英国脱离了欧盟。

然而，此时的英国更不具备对欧洲大陆搞平衡的实力和条件。这样的落差则更加把英国推向了美国。随着英国“脱欧”，所剩的选项更少，跟随美国左右，成为重塑英国地位的现实选择。英国更急于向美国证明自己的“价值”。这也就不难理解英国在俄乌冲突中的积极表现——在力挺泽连斯基的同时，还频频向法、德等国家施压，要求这些国家加强对俄罗斯的制裁。英国，要替美国说一些美国不方便说的话，替美国做一些美国不方便做的事。

但其实，曾经的美国，在二战之后，凭借着实力的优势，在百废待兴的欧洲甚至是世界，游刃有余地操弄着治与乱。然而今天的世界已经不是那时，今天的美国也不是当年的美国。美国已经没有办法肆意妄为。随着美国影响力的变化，英国接下来的命运将更加难以捉摸。如果说，把英国比作一艘船，那这艘船，早已失去自我驱动力，只能随波逐流、飘忽不定。

回顾英国的乱：当下的政治乱局，本质是场治理之乱——约翰逊政府置英国民众利益于不顾，无视民众的诉求；面对治理之乱，约翰逊的选择，却是以乱治乱——利用俄乌冲突转移国内注意，非但不解决问题，反而做出以乱治乱这种选择。且不说其他，当下的结果显而易见——英国经济，正在为美国的错误决定承受代价。俄乌冲突爆发以来，制裁导致英国物价飞涨，通胀创40年来最高水平。英国的牛奶价格上涨了20％，天然气价格上涨了40％，电费与取暖费迅速攀升，80%的英国人遭遇不同程度的物资短缺。

一个国家如果没有自己的定位和方向，一味做其他国家的追随者，下场，只会是如此。一步错步步错——英国仍然活在过去的殖民荣光里，没能及时认清自己相对实力与地位的变化。说白了，时代变了、英国的实力变了，但是英国的思维没有跟着转变过来。今年，英国政坛的乱局看似是偶然事件，其实背后有着必然的趋势。

去年，英国主办G7峰会，时任首相约翰逊说了这样一句话：80年前，丘吉尔和罗斯福站在一起，承诺要给世界一个更好的未来。今天，美国总统拜登和我也这样做了。足可见，英国人对历史荣光的怀念和想像。但我们都知道，英国已经一去不回头。

危机愈是深重和复杂，人们就愈渴望一个充满个性和魅力的强人来领导，如今的英国就是如此。英国剧作家黑尔（David Hare）表示，“如果撒切尔在冠病疫情期间掌权，我认为不会有这么多人死去”。是啊，这是多质朴的一个想像和诉求。