台学者：我们与法西斯的距离

来源：联合报

作者：陆续

美国总统拜登于8月25日与9月1日，在马里兰州与宾州两场为今年11月美国期中选举造势的活动演讲中，抨击与前总统特朗普结盟的共和党人，指责他们拥抱暴力与仇恨，并用“半法西斯主义”描述这些特朗普主义者。他呼吁：“现在你们需要投票才能再次拯救民主，这一点也不夸张。”“美国必须做出抉择，各位必须做出抉择，看我们国家是要前进还是后退。”“特朗普和极端‘让美国再次伟大’的共和党人做出了他们自己的抉择，充满愤怒、暴力、仇恨与分歧地走回头路。”

长期研究法西斯主义，着有《法西斯主义者谎言简史》一书的芬契斯坦教授，9月1日在华盛顿邮报，以“拜登称特朗普主义为半法西斯主义，这个词在历史上是有道理的”为题，发表关于拜登此一指控的评论。

芬契斯坦教授以及多位研究法西斯主义的学者们一致发现，赤裸裸的法西斯主义虽然已经衰微，其反民主的、不自由的思想本质却与民粹主义缠结在一起存活着。

墨索里尼与希特勒当年惯用的伎俩：谎言与宣传的交互运用，分别你我以制造内部敌人、强化外部威胁以煽动亡国亡族感，以及订定使自身超越法律的法规等手段，并没有因为他们的死亡而消逝。拜登总统“半法西斯主义”的指控，反映的是依照法西斯主义者剧本，在巴西、印度、匈牙利以及美国，正在进行中的破坏民主的各种行为。

法西斯主义的主要目标是自内部破坏民主，从而由上而下的创造独裁专制体制。为了完成透过民主选举夺取政权，诉诸民粹以讨好大众，打压多元意见，妖魔化竞争对手，关闭独立媒体等等，将政治军国主义化的作为自然是必须采取的手段。芬契斯坦教授认为美国的民主还没有完全被破坏，特朗普总统只能算是“肖想法西斯主义者”；但是他也提出警告：“我们正活着目睹民粹主义转变成法西斯主义的新历史”。“当我们愈了解过去法西斯主义者粉碎民主的企图，我们就应该愈忧虑当前的半法西斯主义者与民粹主义者。”

读着芬契斯坦教授的警告，想起“10年内电费不会大涨”“劳工本来就是我们民进党心里最软的那块”“如果政府没听见，你可以拍桌子”“拒绝红色媒体、守护台湾民主”“你们毕竟是死忠的”这些话语；而事实上不只百姓生活愈加艰困，“促进转型正义条例”“国务机要费除罪化”等等，在立法与司法上置各界对于“订定使自身超越法律的法规”等疑虑于不顾。目前多少人又在担忧暂缓中的“数位中介服务法”，会不会忽然非常快速地完成立法，让台湾政府得以跳过法院与其他行政程序迫使业者自我噤声，终至达成“打压多元意见，妖魔化竞争对手，关闭独立媒体”的目的？

不只是美国，我们心中最大的问题难道不是“我们与法西斯距离有多远”？