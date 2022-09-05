日元贬值时代，日本怎么办？

来源：日经中文网

作者：小栗太

长期以来，日本一直倾向于以“日元升值”为前提来开展经济活动。经济活动的最大课题是避免日元升值，日本企业也纷纷将生产基地迁至海外。结果，日本最近10年里有七年出现贸易逆差，经济结构发生巨大变化，再也无法被称为出口大国。而且在冠病疫情下，历史性的通货膨胀造成了现在的“恶性日元贬值”，这对“日元贬值”时代的到来起了决定性作用。今后，日本经济活动的课题可能会变为避免日元贬值。

在外汇市场上，今年美国的货币政策，具体来说是始于3月的加息，成了最大的影响因素。其实，如果把日元汇率与日美长期利率差的曲线图放在一起对比就会发现，二者的轨道曲线完美重合。但夏季以后，两条曲线开始产生背离。市场上列出了多种理由，但瑞穗银行的唐镰大辅指出：“供求方面的日元抛售压力对此发挥作用的可能性很大”。

于是，笔者调查了一下日本2022年的贸易收支情况。虽然一直处于逆差状态，但5月以后逆差扩大到了超过1万亿日元（100亿日元）的规模。与敏感关注汇率动向的投资者的外汇买卖行为不同，企业因贸易买卖外汇的行为不一定会马上发生。由于进口物价高涨，企业被迫筹措超出预想的美元资金，与日美利率差无关的买入美元的交易在夏季变多，如果从这一点来考虑，夏季以后两条曲线的背离也就可以理解了。

进口价格的高涨无法完全转嫁给出口价格的“恶性日元贬值”征兆在大约一年前就开始显现出来。进入2022年以后，俄乌局势导致能源价格高涨，由此造成“恶性日元贬值”加剧。但在疫情中出现历史性通货膨胀的局面下，日本仍无法消除通货紧缩心理，陷入了日元贬值→成本上升→企业和个人的景气感受损的恶性循环。

如果通货膨胀趋于平息，日元贬值也会结束。不过，日本这10年建立的贸易赤字结构不是暂时性的，即使循环性日元升值局面出现，供求方面的日元抛售压力也不会结束。

摩根大通集团的佐佐木融认为，日元趋于贬值的时代将长期化。现在有过去积累的海外投资产生的大规模初次所得收支盈余，尚未形成陷入经常赤字的事态。今年上半年也用所得收支盈余抵消了贸易赤字，确保了经常盈余。但佐佐木融分析称：“加上贸易逆差的原因，海外投资萎缩，所得收支盈余也减少。供求方面的日元抛售压力有可能长期存在”。

在日元趋于贬值的时代，要想复苏日本经济，经济活动也要改变思路。比如，企业可以选择将工厂迁回容易受益于日元贬值的日本国内。海外人工费上涨及经济安保的环境变化也在推动企业回归国内。也可以向国际收支上跟出口具有相同效果的入境（访日外国人）需求扩大寻找出路。

个人该怎么做？可以考虑持有资产的国际分散。如果侧重于日元资产，将无法获得日元贬值带来的资产增值效果。在日元趋于贬值的时代，持有增长潜力大于日本的国家的资产更有吸引力。

随着贸易赤字的常态化，日本高举出口大国旗帜快速增长的时代确实正在远去。日本未来要想保住经济大国的地位，需要灵活调整经济结构，确立以日元趋于贬值时代为前提的经济活动。