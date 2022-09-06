英国新首相何必当撒切尔夫人

来源：香港01

作者：汤文诗

英国保守党周一（5日）选出新党魁，外相特拉斯（Liz Truss）一如选前调查所料打败前财相苏纳克（Rishi Sunak），将接任约翰逊成为保守党党魁及首相。

伴随特拉斯上任的，是一连串民生经济问题。英国因经济制裁而深陷俄乌战争的泥潭，能源加上美国加息都使英国通胀屡创新高。而且整体经济正慢性走向下坡，IMF最新分析指出今年首两季GDP英国表现都将低于印度，预期将在今年被其前殖民地印度超越成为世界第五大经济体。

面对严峻的经济环境，特拉斯积极将自己类比作其政治偶像、前保守党首相撒切尔夫人，甚至在多个场合下仿效她的行为和装扮，试图营造一个有力解决问题的“铁娘子第二”形象。

“撒切尔主义”今日无用武之地

无疑，撒切尔夫人在位时强而有力的领导形象，加上在福克兰群岛战争（阿根廷称为“马岛战争”）中带领英国人战胜的往绩，都非常适合于当下急需一个有力领袖的英国政坛。然而，神化撒切尔夫人的政绩对治理现在的英国没有帮助。她的一套不单不能解决英国面对的问题，甚至乎今天英国许多经济民生问题都是由她所埋下。

撒切尔夫人的经济政策简而言之就是鼓吹“大市场、小政府”逻辑，主张公共事业私有化、市场去监管化、减税削减福利，并打击工会力量。撒切尔主义也即是将美国的新自由经济主义移植到英国，与同期将日本国营铁路私有化（即今JR）的日本首相中曾根康弘没有多少差别。

撒切尔夫人推出这些政策有其历史背景，其“成功”之处不能复制至当下。当时英国有大量国企经营极低效率、长期亏损，而且70年代英国工会权力达至高峰，工会运动更是使多届内阁倒台的直接或间接原因。但英国奉行新自由主义至今多年，早已没有多少国企可以私有化，福利也早已削减至民怨程度，现在再提撒切尔主义根本无济于事。

勿再留恋过去的“成功”

而且，撒切尔主义到底能否算“成功”本身也值得深究。她卸任后十几年里曾多次上榜“英国人最讨厌的公众人物”前三名，可见其政策并不得人心。更重要的是，之后英国持续奉行甚至迷信新自由主义，产生的经济问题更祸延当下。就例如现在英国人民对能源费用高企苦不堪言，而将英国电力公司从国营转为私有化的正是撒切尔夫人。公共服务过度市场化并影响了保障民生的能力。假如现在英国要再行撒切尔主义，余下不多可以私有化的公共服务就只有国民医疗系统（NHS），而一旦连医疗体系也全面私有化，英国人民将步上与美国一样的医疗问题，基层将穷得连看医生的权利也失去。

另一方面，英国过度迷信市场和去监管化令也是造成英国目前产业空心化的原因。资本只愿意投资在金融等利益丰厚的行业上，对英国在科技研发和产业上没有什么建树。现在还鼓吹撒切尔主义，强调新自由主义的那套价值观，根本就搞错了英国经济的问题，也不可能使英国经济得到重振。

英国政客对撒切尔神话的迷信，跟香港精英沉醉于往日香港成功的方程式其实没有多大差别。时至今日，很多精英还以为将以往的那一套新自由经济主义照搬到现在，就可以解决香港的经济问题，例如近来有很多人主张为楼市松绑以刺激经济。既不知世界经济环境已经大大改变，也不悟今日香港贫富悬殊、社会利益矛盾尖锐化都是过往“成功”的代价。无论是英国还是香港，要真正改革都先要戒掉留恋过去的“坏习惯”。