从韩国半导体的产业调查谈韩国的全球因应

来源：联合新闻网

作者：卢信昌

根据韩国商工会议所（the Korea Chamber of Commerce and Industry, KCCI）于本周一所发表的半导体专家意见调查，有高达七成七的人回应半导体产业正走向危机之路，将近六成的专家认为本次危机会持续到2024年；当然稍微乐观的人也有的，约38%认为这场危机可以在明年上半年得到化解。

韩国半导体业的垂直整合，从晶片设计到末端消费电子产品的品牌优势和市占率，非常完整且具全球竞争力。但现下的惊怖恐慌正顺势蔓延开，约四成三的专家认定往下危机远高于2016和2019年，前面是中、韩因为反导弹系统的装设，美国取得前总统朴槿惠同意所布署的导弹防御系统（THAAD），让中韩贸易陷入谷底；后边，则有特朗普推动贸易战争，连带影响到全球需求。

现下韩国的半导体出口，在今年8月份下跌约7.8%。根据韩国产业经济贸易研究所（Korea Institute for Industrial Economics and Trade）金阳鹏研究员的解读：“半导体行业的不确定性正在上升，因为供应过剩、库存增加而导致价格的下降；此外，中国产业的快速追赶和中、美技术霸权的对抗，竞争加剧的长、短期问题，错综复杂，影响可能要持续相当一段时间。”

事实上，半导体价格的下滑，早在7月初即广为周知；像是动态随机存取记忆体（DRAM）的价格，根据日经中文的报道，在过去一年间即下跌三分之一。至于储存型快闪记忆体（NAND Flash）的价格，近几个月也呈现下降趋势；上述韩国专家和市场研究机构预测，第三季度半导体价格将比第二季下降一成。

台湾的研究机构集邦（TrendForce）则更悲观，认为价格下跌会从一成五扩大到三成以上。当然景气循环在所难免，因着疫情而在前一波有扩大需求的数位转型、笔电及伺服器等产品，也激出对NAND Flash制造的快速成长；如今则因为通膨预期很难在短期内得到缓解，各消费性电子品牌厂的态度也日趋保守。

影响之一，是跨洋的货柜船运，需求暴跌；而上述调查关于半导体供需，在未来一年只怕难以改善，也在情理之中。更何况苹果公司一贯遵循现地取货和维持有多家供应，因而选择了与中国长江存储合作，成为其最新的存储半导体供应商。

不言可喻，韩国半导体业立即有危机感；据悉在闪存领域内，韩国与中国厂家的技术差距，仅约一年之遥。

因此当韩国总统以度假为由，不愿接见美国众院议长佩洛西的到访；如今再传出韩国于晶片四方联盟（CHIP4），坚持只能是咨商性质与厂商交流。韩国外交部长朴振更明确表示：韩国可以扮演与中国产业做搭桥的角色。

像这样明快因应与公、私联手做应对，给台湾执政党的启示，自然是：如何为台湾的投资环境与主体利益，作好维护和打拼的决心。既是执政者义务，更是整体产业荣枯的最关键。