“铁娘子”第二如何处理对华课题

来源：英国广播公司

英国执政保守党星期一（2022年9月5日）宣布选出新党魁特拉斯（Liz Truss），接替因丑闻缠身被迫辞职的约翰逊首相。

在由英国保守党约14万名成员投票进行的选举中，特拉斯击败前财政大臣苏纳克（Rishi Sunak) 成为保守党领袖。

按照传统，特拉斯应该立刻前往白金汉宫觐见女王，由女王委托她组建新一届政府班子。但今年因为女王已经在苏格兰的巴尔莫拉尔城堡（Balmoral Castle），特拉斯将在周二前往那里觐见女王后，才能正式成为英国首相。

特拉斯接手的英国可谓“内忧外患”：英国仍然笼罩在冠病疫情造成的经济低迷之际，国际间因为俄罗斯入侵乌克兰导致能源价格飙升，使英国国内通胀问题“雪上加霜”、物价飞涨；原本计划脱欧后单飞世界的英国，仍然没有厘清脱欧后的种种限制和掣肘；美国与中国竞争，“新冷战”阴云密布之外，英国与中国因为香港问题关系紧张......

“铁娘子”对中国强硬

特拉斯现年47岁，2010年当选英国下院议员，曾在保守党三位首相卡梅伦、特蕾莎·梅和约翰逊内阁任职，担任国教育部长、司法部长和国际贸易大臣等，现任外交大臣。

特拉斯行事和装扮都颇有英国第一位女首相“铁娘子”撒切尔夫人之风，因此被认为有志成为“铁娘子”第二。

她在竞选期间一直表示，出任首相后将迅速采取行动对付英国高达10%的通货膨胀率，重振趋于衰退的经济，为英国家庭减轻高涨的能源开支。

在外交政策上，特拉斯承诺会更新英国外交国防综合评估，更注重中国和俄罗斯的威胁。

今年8月初美国国会众议院议长佩洛西访问台湾后，中国大陆举行大规模环台军事演习。作为英国外相的特拉斯发表声明说：“我指示官员召见中国大使，要求他就中国的行动做出解释。我们看到北京近几个月来的行动和言辞越来越咄咄逼人，这威胁到地区和平与稳定。”

英国媒体上星期引述接近特拉斯的人士的话说，担任首相后，她会将中国正式视为对英国国家安全构成严重威胁，并且不再是与英国有经济伙伴关系的国家。

外界关注特拉斯出任首相之后，将在对华政策上如何调整。

新首相的七个大问题

实际上，无论谁出任首相，英国都面对同样的困难和挑战。英国广播公司BBC盘点出新首相在国内和国际间的七大挑战：

1 冬天临近能源价格飙升、如何帮助民众负担日常开支？

2 医疗系统NHS在冠病疫情冲击后越发不堪重负, 如何面对冬季发病高峰？

3 乌克兰战争：还要继续不惜血本援乌抗俄吗？

4 如何团结因党魁选举而四分五裂的执政保守党？

5 如何应对苏格兰再次独立公投的诉求？

6 如何化解脱欧造成的北爱尔兰问题可能对与欧盟关系的影响？

7 能源危机下如何兑现2050年实现温室气体零排放目标？