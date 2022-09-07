习近平或于访问哈萨克后出席上合峰会：今年上合有两大“看点”

来源：香港01

作者：刘燕婷

据俄罗斯卫星通讯社新闻（Sputnik）引述，哈萨克外交部发言人斯马迪亚罗夫（Aibek Smadiyarov）于9月5日表示，应哈萨克总统托卡耶夫邀请，中国国家主席习近平将于9月14日出访哈萨克，期间计划签署一系列合作协议。

由时间与地点的特殊性来观察，此一新闻具有两个重大意义。

第一，自2020年疫情暴发以来，中国实施“动态清零”政策，习近平一直未曾出国访问，前次离开中国大陆，还是2022年6月30日至香港出席回归庆典。故若此次出访成行，将是习近平自2020年1月出访缅甸后，近两年多来的首次出国行程。

第二，今年的上海合作组织（简称上合组织）年度峰会，将于9月15日至16日在乌兹别克斯坦第二大城撒马尔罕举行。早在8月19日，《华尔街日报》便曾引述消息，称习近平或于9月前往中亚，亲身出席上合组织峰会，并与俄罗斯总统普京会面。故若哈萨克外交部所言是经过确定的消息，大体可以确定习近平将亲自出席上合组织峰会，并有高概率进行继2022年2月4日北京冬奥开幕后，中俄元首的首次线下会晤。

然而截至9月6日，北京尚未证实习近平对哈萨克的访问，中国外交部也没有立即回应置评请求，上合组织成员国官员也曾对《华尔街日报》表示，习近平究竟是亲临会场或线上与会，其实尚未确定。故此次哈萨克外交部的声明有多少重量，或许尚待中方表态验证；习近平又究竟会以何种形式参与上合组织峰会，又是否会进行中俄元首线下会晤，也尚需时间观察。

但尽管如此，今年的上合组织峰会仍有两大“看点”，值得关注。

第一，是上合组织的再扩员。

回顾过往，上合组织成立于2001年，创始成员国为中国、俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克和乌兹别克六国，并在此后两度扩员：2017年6月，印度与巴基斯坦一同加入上合，是为第一次扩员；2021年9月，上合宣布启动吸纳伊朗成为上合组织正式成员国的法律进程，伊方将在履行相应的法律程序后，正式成为第九个成员国，是为上合组织的第二次扩员，也是伊朗自1979年革命以来，首度正式加入国际组织。

从伊朗的立场观之，其希望能通过加入上合组织平衡西方压力、扩展欧亚空间，同时找寻区域安全、能源和经济上的新合作可能，以冲破西方制裁的重重包围；此外，伊朗也担忧敌对的中东国家会率先加入，导致自己被欧亚大陆孤立，故希望能抢先一步，如此一来便能在土耳其、沙特、埃及、卡塔尔等国申请加入时，拥有一票否决权，成为外交谈判筹码。

故在2005年成为上合组织观察员国后，伊朗又于2008年申请成为正式成员国，却历时13年才得偿所望。回顾其入会的漫漫长路，两大原因堪为关键。

一来，上合组织顾虑伊朗的被制裁身分，不愿彻底见罪西方，故于2010年的塔什干峰会上通过《上海合作组织接收新成员条例》，规定新成员必须符合“不处在联合国制裁下”的相关条件，形同间接否决了伊朗的入会申请。直到2020年10月18日，联合国对伊朗武器禁运终止，伊朗加入上合组织的资格障碍才告消解。

二来，如前所述，上合组织在扩员决策方面奉行一致决，而成员国长期以来在吸收伊朗问题上的立场并不一致，俄罗斯尤其持保留态度。然而2014年克里米亚危机后，俄罗斯与西方的关系持续波动，伊朗也在特朗普上台后，遭受了高强度的“极限施压”，国际局势促使俄伊两国相互靠近，在共抗美国的战略压力下相互协作。在此背景下，俄罗斯不再强硬拦阻伊朗加入上合，伊朗也终在13年的漫长等待后，成为该组织吸收的首个中东国家。

与此同时，除伊朗外，今年的上合组织峰会或有一波扩员潮。据《环球网》8月5日报道，在7月的上合组织外长会后，俄罗斯外交部便公开表示，今年的撒马尔罕峰会上，上合将迎来成立后的第二波扩员，除了计划签署关于伊朗成为成员国需要承担义务的备忘录外，也将签署关于给予埃及、卡塔尔、沙特对话伙伴国地位的备忘录，启动接收白俄罗斯成为成员国的程序，同时给予巴林和马尔代夫对话伙伴国地位，并会制定给予阿塞拜疆、亚美尼亚、柬埔寨和尼泊尔观察员国地位的综合办法。

眼下上合组织共有8个成员国、4个观察员国和6个对话伙伴国，如若后续发展真如俄方事前所述，意味着上合组织的下一波扩容，将往阿拉伯世界、高加索、东南亚等地多方向进行。而有鉴于此前伊朗一国的加入便耗费13年，此次会上是否讨论简化扩员流程与机制，也是观察重点之一。

第二，是上合组织对区域安全议题的表态与规划，观察重点应是俄乌冲突与阿富汗议题。

在俄乌冲突议题上，战事爆发至今已有半载。这场冲突引发了后续的对俄制裁、全球供应链冲击，让经济体质孱弱、依赖对俄贸易的中亚国家深受其害。对其来说，追求外交的多元化、加深中亚区域的一体化，应是其未来对外战略的两大方向。

至于应对俄乌冲突的立场，由于俄罗斯是上合组织的支柱之一，中亚又是其传统势力范围，故集体谴责俄罗斯的场景不可能出现；但与此同时，不论是中亚五国或印度与中国，各国政府的官方立场都是力劝俄乌和谈，同时不承认乌东两“共和国”政权，正如哈萨克总统托卡耶夫于6月17日第25届圣彼德堡国际经济论坛上的表态，“哈萨克不会承认科索沃、南奥塞梯或阿布哈兹的国家地位，这一原则也将适用于顿涅茨克和卢甘斯克”。

故在此次撒马尔罕峰会上，上合组织应不会对俄乌问题进行过度选边的表态，而是会呼吁俄乌双方回到谈判桌，同时强调确保民生物资的运送与支援；此外中亚五国应会额外关注如何降低与缓冲战事引发的经济震荡。

而在阿富汗议题上，上合组织的重点应是防范中亚恐怖主义的再起与外溢，同时确保阿富汗局势维持稳定。

早在今年8月24日上合组织成员国国防部长第19次会议上，阿富汗议题便是讨论重点。俄罗斯防长绍伊古（Sergei Shoigu）也在会上表示，俄罗斯欢迎一切解决阿富汗问题的国际倡议，中亚国家与俄罗斯的首次防长会议于今年6月在莫斯科举行，各国同样讨论了阿富汗地区现状和稳定阿富汗局势的方法，“我们认为，在上合组织平台上也有必要举行这样的会议，会议有助于加强上合成员国执法部门协作，更何况阿富汗是上合组织观察员国”。

此外，绍伊谷也在上合组织防长会议上宣布一系列军事部署与演习安排，包括俄罗斯正在提高驻吉尔吉斯、塔吉克基地的俄军及其他危机情况应对力量的战备水平；今年秋天集体安全条约组织的演习将在哈萨克、吉尔吉斯和塔吉克举行；上合组织“和平使命”反恐演习则将于2023年在俄罗斯举行等。

故在此次上合组织峰会上，经纬阿富汗局势应会是区域安全的重点话题，加上位于阿富汗首都喀布尔的俄罗斯使馆又于9月5日遭自杀式炸弹袭击，造成2名俄罗斯外交官与4位平民当场丧生，反恐的议题比重应会上升不少。

综上所述，不论中国领导人是以何种形式参与，中俄又是否进行元首线下会晤，今年的上合峰会都非比寻常。