港媒：外交部新任发言人亮相 华春莹料更上层楼

来源：星岛日报

作者：纪晓华

中国外交部新任发言人毛宁9月5日亮相蓝厅与媒体见面，正式主持外交部例行记者会，成为外交部第33任发言人。目前外交部新闻司已达“一正五副”，司长华春莹，副司长依次为汪文斌、毛宁、赵立坚、胡键、蒋小燕，发言人多达四个，身兼外交部部长助理的华春莹在中共二十大之后会否更上层楼呢？

50岁的毛宁为湖南湘潭人，先后在湖南师范大学外语系、中国外交学院学习，长期在外交部亚洲司工作，曾任亚洲司朝鲜半岛事务办公室主任、亚洲司副司长，也曾任驻美国使馆参赞，2020年到四川挂职，担任乐山市委常委、副市长。

毛宁几个月前已任新闻司副司长，经过训练彩排之后终于粉墨登场。汪文斌5日向中外记者介绍这位新的女发言人：“毛宁副司长从事外交工作已经27年，曾长期从事亚洲方向的工作，有丰富的外交工作经验和良好的沟通能力。”毛宁说，“对我来说，这是一个全新的岗位。”她还表示“将及时、准确、全面地介绍中国的外交政策和外交理念，致力于增进中国与世界的相互了解、相互理解。”

外交部一般设立三名发言人，此次毛宁加盟之后，会有哪位发言人淡出？华春莹属于外交部领导，中管（中共中央管理）干部，距离副部只有一步之遥。最近两年，她风头甚健，2020年获得“抗疫先进个人”、“全国优秀共产党员”两项荣誉，又当选中共二十大代表，具有女性干部的优势，大概率将升官。如果外放担任大国大使，应该会在参加完二十大之后。

曾任前国务委员唐家璇秘书、中国驻突尼斯大使的汪文斌，本身是正局级干部，预料将担任新闻司长。