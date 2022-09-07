别让曹“战争论”压垮吕“和平论”

来源：旺报社评

大陆8月4至7日对台进行围岛式军演，台湾人普遍无感，各地餐厅挤满庆祝父亲节的人潮。人们会对大陆军演无感，是因为大家相信解放军不会趁军演攻台，是对大陆的信任，但凡军事行动都会有“战争迷雾”现象，台湾人对大陆军事行为无感到底是福是祸？

台湾国际战略学会4日所发表民调，针对大陆军演行为询问民众的态度，对是否担心解放军会借由演习机会攻打台湾，多数民众并不担心，比例高达66.4%，表示担心的民众只有30.2%，两者差距超过1倍。两岸紧张持续升温，民众对大陆军演的心态值得探究。

超过6成民众不担心大陆军演，不认为解放军会趁机攻台，可以从另一组问题得到对照，高达75.0%民众认为两岸应该维持“和平往来”，只有18.2%民众认为台湾应维持“抗中保台”政策。与该学会今年3月分所发表类似问卷民调结果接近，显然两岸关系和平发展、对话交流一直是主流民意。

只是民进党政府不尊重主流民意，认为“抗中保台”是遮掩执政失灵特效药，无时无刻不利用机会渲染“抗中”的民粹氛围，才会发动国家机器猛烈批评前往大陆探访台商的国民党副主席夏立言。8月下旬更利用大陆民用无人机空拍金门离岛的军事设施，大肆炒作另类“金门危机”。

民进党政府迷信“抗中保台”特效药，联电前董事长曹兴诚随之附和，宣称出资10亿元新台币训练“黑熊勇士”、“保乡神射手”。偏激的两岸战争论，在反中媒体烘托助阵下，占据了大量新闻资源，企图以少数人意见，透过媒体秀带动广大人民的“沉默螺旋”，把原先支持两岸“和平交往”的意见，带向支持曹氏的“战争论”。

清代名臣曾国藩曾说过，“风俗之厚薄奚自乎？自乎一二人之心之所向而已”。社会风气淳厚或浮薄，往往受一、二人思想所影响。这一二人指的是位居上位的领导人，无论古之在朝、今之在野，皆对民心产生影响，所以这一、二人心之所向会影响众人，进而形成风气。这就不能小看曹氏的“战争秀”，他的社会名望不如台积电创办人张忠谋，但是在一些“政治小丑秀”助演之下，可能趁着选举的热潮形成另类“抗中保台”的声浪，这股声浪让人忧心的不是会对民进党选情助阵，而是可能引发解放军“常态化军演”所形成的“战争迷雾”，无意中触动两岸危机的敏感神经。

台湾向来不缺渲染战争的领导者，而是缺乏可以带领两岸走向和平的指标性人物，前副总统吕秀莲倡议“和平公义”，但她缺少作秀的能力，用中规中矩的宣传模式，宣扬两岸和平，不太能引发媒体的兴趣，使得她的“和平论”不如曹氏宣称要训练300万“黑熊勇士”带动的“战争论”来得吸睛。

台湾国际战略学会同一民调中，对问到吕秀莲认为“两岸无冤无仇，我们不要战争”的说法，有高达80.4%民众表示支持，不支持的民众仅13.9%。该民调还问到，是否支持吕秀莲赴大陆访问，以寻求两岸和平，有55.8%的民众表示支持，只有31.4%的人不支持。

民调可看出人民对和平的期待，说出人民希望和平的声音才是智者。但是，政治人物会作秀与否，却决定媒体是否重视该种声音。吕秀莲的“和平论”没有曹兴诚的“战争论”来得会演，这是否注定两岸和平无望？

和平没有悲观的权利，在台湾各种民调中，希望和平的意见大致都维持在70%以上，是相当稳定的台湾民意，只是被民进党政府与反中势力操作，加上两岸之间种种误解与误判，使和平的愿望被遮盖。只要有公认的社会贤达愿意站出来，号召人们给和平一个机会，相信两岸和平的声音与希望，就不会被抗中的“战争论”所淹没。