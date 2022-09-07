来源：日经中文网

作者：高桥哲史

“如果说有一个阶段，日方非常担心是不是投资太多了，日元会升值，那个时候我们就会少投资一些”。

在10年前的2012年3月，中国人民银行（央行）副行长易纲（现为行长）在新闻发布会上如此表示。

与现在不同，那个时候是日本经济受到1美元兑80日元左右的超日元升值困扰的时期。

当时由于欧洲的债务危机，欧元的前景令人担忧，买盘涌向日元。中国或许也在增加对日本国债的投资。在这种猜测不断出现的背景下，易纲作出上述发言。对于希望遏制日元升值的日本来说，这无疑是雪中送炭。

伏笔是3个月前的2011年12月访华的时任日本首相野田佳彦和时任中国总理温家宝达成协议的“互持国债”。

在中国，如果外国当局购买国债，必须获得中国人民银行的批准。中国方面将允许日本购买中国国债，中日两国将持有彼此的国债。这种框架本应成为两国金融合作进入新阶段的象征。

十年过去，恍如隔世。

日本对中国国债的购买因2012年9月的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）国有化而遇上暗礁，至今仍未实现。在今年9月的邦交正常化50周年之前，中日彼此怀疑，缺乏重新向前推进国债互持的氛围。

美国国会众议长佩洛西8月初访问台湾，对此感到愤怒的中国大陆在台湾周边实施了大规模军事演习。解放军发射的导弹还落入日本主张的专属经济区（EEZ）内，中日之间弥漫着前所未有的紧张。

日本国家安全保障局长秋叶刚男和中国中央政治局委员杨洁篪17日在中国天津举行了长达7小时的会谈。

两国领导人的首脑对话似乎也成为议题，但实现的阻碍很高。中国不能向与美国保持一致步调、加强参与台湾事务的日本显示出软弱。

与10年前相同的是中国仍在买入日本国债这一点。截至2021年底的持有额达到约24万亿日元，比上年增加5成。

在中美对立激化的背景下，中国正在将偏重于美元的外汇储备的投资对象分散到其他货币。从中国的角度来看，日本国债是重要选项之一。

日本的普通国债的发行余额逼近1000万亿日元大关。如果考虑到国债的稳定消化，包括中国在内的买家的范围扩大未必是坏事。

但是，对中国来说，日本国债的持有也能成为对日本施加压力的手段。实际上，2010年东海发生日本海上保安厅的巡逻艇与中国渔船相撞事件之际，中国政府内部就出现过应增持日本国债，诱导日元升值的呼声。

如果是现在，中国仅仅暗示日本国债的出售，或许即可引发日元快速贬值。与针对国债互持达成协议的10年前不同，现在找不到中国顾及日本的理由。

巨额债务看起来是日本的“弱点”，日本防止财政进一步恶化的努力不可或缺。