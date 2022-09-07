扶清灭洋与抗中保台——如何来看黑熊勇士？

来源：联合报

作者：张竞

知名企业家前联电董事长曹兴诚先生日前召开国际记者会，宣称将提供十亿元（新台币）经费，支持“保乡神射-台湾反入侵实弹神射手训练专案”，设定总目标期能透过训练，让30万名平民成为神射手。其次第二个计划则是要在三年内，训练出300万名积极协助区域防卫之黑熊勇士，期能配合台军部队战士相互配合，并组成没有漏洞之全民防卫体系。

其实早在曹兴诚先生如此高调倡议之前，台湾社会就存在着编组“国土防卫部队”之政策辩论，笔者上周在联合新闻网专家之眼，就以“国土防卫部队，吓阻效应何在？”为题，讨论过此项充满争议之国防政策议题。

因此当曹兴诚先生慷慨解囊，拿出巨资投注相关议题后，反而是社会贤达与相关学者专家负面评议声浪不断。同时绿营执政团队也显然是对此议有所疑虑，尽管在感性层面上正面回应表示感激，但又同时表示相关做法是否可行，须透由相关部会加以评估，必要时更要集思广益，以便获得各方协助并且参与讨论。

就目前各方对于透过替代管道，筹建另类武装团体所持负面意见来说；基本上是筹建此等武装团体所需合理预算额度，对比曹兴诚先生所提出捐款数额，只要经过最粗浅计算，就发现极度不合情理，结果马上就让此项倡议想法饱受社会讪笑，搞到狼狈难堪地步。

其次是陪同出席记者会人士，在以往经营活动，对外出售相关装具时，本身就因赚取巨额价差，涉嫌无理敛财而饱受争议；因此更让各方找到质疑如此倡议，背后动机可能并不单纯。

特别是台湾社会以往就出现过“台湾民政府”敛财诈骗案，而于该组织同时现身之“黑熊部队”，更是与同时出席记者会倡议设立“黑熊学院”(Kuma Academy)以便训练自卫战斗保乡保甲在形象上极度相似，因此更是启人疑窦并相互比拟。

特别是就意识形态倾向来说，筹组过“黑熊部队”，涉及过出售“台湾民政府身份证”与“台湾民政府车牌”敛财诈骗案之“台湾民政府”，与倡议透过“黑熊学院”训练课程，成立自卫武装组织之核心成员，都是倾向独派思维人士，再加上使用辞语之相似性，假若不能严肃加以切割说明，实在也怪不得社会大众会有所混淆。

其实对于任何国家来说，面对外来武力欺压，当政府武装部队力量无法受到社会群众信服时，自然就会冒出某些自力救济方案。清末当中原地区基督徒与华北农民经常发生社会冲突，亦就是所谓“教案”，最后就演变成自发性武装团体义和团，大规模袭杀基督徒社群与外籍人士事件。

清廷本经“庚子五臣”兵部尚书徐用仪、户部尚书立山、工部侍郎许景澄、内阁学士联元以及太常寺卿袁昶上奏谏言，主张切莫听信义和团拳民主张，必须严肃处理义和拳匪之乱。但此议却被慈禧太后听信“扶清灭洋”口号，致使昏庸斩杀前述忠臣后，并让自主武装团队肆虐横行，搞到一发不可收拾，最后惹来八国联军收场。

因此当民间有人高举“抗中保台”旗帜，开始倡议组织武装团体，同时刻意贬抑国家正规武装部队时，吾人就必须更加审慎当心，绝对不能让其失控；到头来变成台湾社会在面对外部压力时，透过内部斗争来释放压力发泄情绪之暴力工具。

特别是在台湾如此极化社会，以往就存在过“闽客械斗”，“漳泉械斗”历史，目前更有族群矛盾与地方利益纠葛，因此务必要让此等武装力量比照“国防法”第六条第一款：“中华民国陆海空军，应超出个人、地域及党派关系，依法保持政治中立。”以便让任何武装团体都要依法保持政治中立，就变成绝不容打折扣之严肃规则。

讲起来最让人难过与难堪者，应该是当前执政之绿营政治人物，经过高喊军队国家化多年，最后弄到军政关系不尽人意，让其支持群众仍然必须倡议另起炉灶，以打掉重建手法来另编新军，这究竟该算是执政无能呢？还是缺乏建立文人领导威信之能耐？

至于过度高估尚未真正问世之黑熊战士，对着台湾不断胡乱唸经之华盛顿洋和尚来说，显然对于民间武装团体失控历史缺乏足够认识，亦未从本身曾经培养出能够对其反噬，搞出911恐怖攻击武装份子之历史中，获得足够教训。并且亦未能认识到，只见其利未见其弊随意乱出主意，最后会从瓶中释放出何种精灵。