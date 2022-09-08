俄乌局势：扎波罗热核电厂“去军事化”的战略意义

来源：香港01

作者：叶德豪

国际原子能机构（IAEA）派员审视过欧洲最大扎波罗热（Zaporizhzhia）核电厂之后，确认俄方军事设备的确已存放在核电厂内，列举出核电厂内多处破坏，警告对核电厂进行炮击是在“玩火”，呼吁俄乌双方在核电厂周边划出“去军事化”的范围。对此，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）表示，如果提案将使核电厂区域去军事化，乌方将予以支持；俄罗斯驻联合国大使涅边贾（Vasily Nebenzya）则继续批评乌克兰炮轰核电厂，却未有就“去军事化”作出回应。

扎波罗热核电厂在战前占乌克兰总发电量两成。但由于战争爆发后乌克兰用电量大减，如今核电厂六个反应堆只剩下一个还能运作，也未有因而影响到乌克兰的电力供应。不过，随着冬天逐渐接近，核电厂的发电也许会变得更为重要。

在战争之初，核电厂已落入俄方手中。7月以来，核电厂不断发生爆炸，俄乌双方则互相指责是对方所为，使事件成为了“罗生门”。经过长久的谈判，国际原子能机构人员才在总干事格罗西（Rafael Grossi）率团之下，于9月1日从乌克兰越过战地前线，得以进入核电厂检查。到9月5日，国际原子能机构专家大体离去，只留下两位人员在核电厂内试图长驻，以协助机构持续观察事态发展。

9月6日，国际原子能机构就公布了其调查报告，认为在俄军占领之下的乌克兰核电厂员工长期处于高度紧张和压力之下，并非可持续的状况，也增加了人为错误的风险，指出为避免军事行动造成物理损害，有必要即时设立安全地区，并已为此展开与各方的磋商。

报告也详细记录了核电厂的多处损毁：一个涡轮机的润滑油箱、多座建筑物的屋顶、装载核燃料和固体核废料的建筑物、训练中心、物理保护系统中央警报系统的建筑物、装有幅射监察系统的容器等。不过，报告指出，核电厂用边的幅射依然处于正常水平。

同时，报告也确认了乌方此前对于俄军设备进驻核电厂的指控，表明俄国军车停靠在涡轮机大堂之中和连接反应堆的通道之上。乌方认为，如果核电厂发生意外，这将阻碍救援。

根据国际原子能机构9月5日发布的更新，扎波罗热核电厂与乌克兰电网的剩余主要连接线路在9月2日中断，而5日发生的火警也使最后一条后备接连线路中断，使核电厂暂时失去了外来电力供应，只能靠最后一座核反应堆为核电厂的冷却系统和其他安全系统供电。

虽然核电厂的乌克兰人员声言会修补并重新连接上述两条外来电网的连接线路，不过由于核电厂内只有大约可供10天需求的柴油发电机（水冷系统每日已需消耗高达200吨柴油发电量，在双方交火期间将难以供应），如果最后一个反应堆发生什么意外，外来电力又赶不及连上，类似日本福岛式的核灾将是一个概率不低的事件。

国际原子能机构提出的“去军事化”，固然是在核安全考量上的必要行动。但俄乌双方的去军事化，在战略上却是对乌克兰方面的有利结果。

扎波罗热州是俄方正寻求推行入俄公投的乌克兰领土之一。如果扎波罗热核电厂长期去军事化，则变相使扎波罗热州的战场局部冻结，助力乌方依靠国际机构的威信去维持战场上的现状，使之能不费一兵一卒阻敌推进。

同时，扎波罗热核电厂位于第聂伯河（Dnieper River）南岸的关键位置，是俄乌隔岸对峙的前线，乌方在北岸的城市也时有受到来自核电厂周边区域的俄军炮击。此时由国际原子能机构主导去军事化，则无异于要求俄军放弃前方有利据点。

而且，在乌方一直指责俄国有意中断核电厂与乌克兰电网的连接并将之改接到克里米亚等乌南俄控地区之际，乌克兰当局其实有意加大核电厂的发电规模，即使战争期间的乌克兰用不着，也能以之输出欧盟，赚取愈发减少的外汇。7月，乌克兰当局就曾一边向欧盟争取容许乌克兰向欧洲输电，一边不顾战争危险重启扎波罗热核电厂一座因战争而停运的反应堆，希望在俄国控制之下也能增加发电量。

此计划最后当然因为核电厂周边军事活动愈发频繁而失败告终，但如果核电厂成功去军事化，由乌克兰人员在国际原子能机构监察下继续营运，乌克兰当局将能安全地将核电厂的发电规模恢复到战前水平，并推行其卖电大计。这一方面是对乌克兰政府的财政补助，另一方面也让乌克兰能进一步靠近欧盟。两者在战略上都对俄方不利。

纯粹在战略层面而言，继续控制核电厂、将之完全停运或者转接俄控区域，对俄罗斯才是最有利的选项。但今天国际原子能机构进驻大概已成事实，该机构的“去军事化”呼吁也对俄方构成一定的外交压力。从此刻的形势发展来看，在扎波罗热核电厂的争持上，乌克兰一方的确靠着国际组织的力量、不废兵卒而稍胜了俄国一筹。