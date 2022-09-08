美打焦土战 伤得了中国大陆？

来源：台湾《经济日报》社论

美国贸易代表署日前发表声明指出，接获超过350家美国企业的回复，请求保留对中国商品的惩罚性关税，因此不会终止该惩罚性关税，但会进行检讨。声明同时指出，拜登政府在最后定夺时会考量该关税行动是否影响包括消费者在内的美国经济。

美国前总统特朗普在2018年发动贸易战，先后对价值约3700亿美元（5200亿新元）的中国进口商品课征从7.5%到25%的惩罚性关税，分别于今年7月6日与8月23日到期。拜登上台后对中国关税措施启动四年一度的审查，征求国内利益相关者意见，贸易代表署搜集来自美国企业的资料应是意见之一。

美国的CPI自去年4月开始超过4%以来，一直持续攀升，近几个月则在8%以上的高档徘徊，为美国近40年来最高纪录，通膨压力逼得美国联准会频频加息，不但重挫股市，也引发美国经济衰退的担忧。专家估计，如果取消对中国的惩罚性关税，将可使美国的CPI下降1.5个百分点，使消费者及部分以进口中国商品为零配件的美国企业受惠。舍此不由，令人费解，当然引发争议。

不仅如此，当初特朗普之所以发动关税贸易战，主要缘由是美国对中国贸易逆差愈来愈大，但实施的结果，逆差不但未见缩小反而更形扩大，美方显然是低估了美国对中国商品的依赖度，及中国商品在美国进口贸易结构中的低替代性，因而效果适得其反，换言之，此等措施惩罚的对象其实不是中国而是美国自身的企业与消费者。与加剧通膨一样，都形同自残。

美国的自残还不限于关税与贸易。最近外媒报道，为防止被取得关键技术，美国政府正考虑采取行动，限制美企对中国企业的投资，相关限制正酝酿中，范围甚广，涉及到半导体、人工智能、量子运算、稀土和电动车等产业。据了解，拜登最快会在本月间签署有关行政命令。毫无疑问，这又是一种为了遏制中国而不惜牺牲美国企业本身利益的举措。就在日前，拜登政府以安全威胁为由限制了美企英伟达（Nvidia）对中国出口AI晶片，此一限制将影响辉达数亿美元营收，消息一出，辉达股价立即重挫，这些，何尝又不是自残。

自残之际，还要残盟友跟伙伴。为了打击中国大陆半导体产业，美国正在号召、诱使甚至胁迫全球主要半导体供应地区韩、日、台加上美国自己，建构一个半导体联盟（Chip4），以孤立中国大陆。根据相关构想，美国将要求韩、日、台的相关半导体企业赴美投资，以建立一个以美国为核心的产业链。很明显，这又是一个违反市场机制，既不利于美国盟友伙伴，其实也未必有利于美国自身的举措。

如何解读美国近年来愈来愈多的“违反经济理性”的行为？说到底，应与美国在各相关产业的核心竞争力日趋衰微有关。

从上个世纪二战结束以来，美国在农业、制造业、金融等几乎每一个领域都拥有全球范围内最强的核心竞争力，美国就怕贸易对手不开放市场、不开放竞争，所以通过世贸（WTO）组织推动全球化不遗余力，甚至批评、谴责所有抗拒全球化、违反市场竞争机制的行为。然而，曾几何时，一众新兴国家尤其是中国快速崛起，它们的竞争力愈来愈强，甚至超过美国，中国对美国贸易顺差愈来愈大，美国因此心有不甘，愈看中国愈不顺眼。其实，只要是在市场机制下双方自愿的交易都是互惠的，但美国却因民粹意识增长，且与中国陷于“修昔底德陷阱”的矛盾而难以自处，所以才一而再、再而三地采取自残式的焦土战略。关键是，无数经验显示，中国的核心竞争力也在变强大，历史或将证明，美国自弃其一贯坚持的市场理性，最终结果可能是自残而未必伤得了敌。