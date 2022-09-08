英国对华政策的“金字塔逻辑”

来源：环球时报

作者：王义桅

英国迎来本国历史上第三位女首相特拉斯，她也是英国七年内的第四位首相。一些人将其比作“第二位撒切尔夫人”，可惜盎格鲁—撒克逊主导世界事务的时代已去。今年是中英建交50周年，特拉斯接任首相后，会如何调整英国的对华战略？中英关系未来会走向何方？

领导人、国家和时代，是考察英国对华政策的三个变量。笔者认为在百年未有之大变局和后脱欧时代，英国对华政策遵循着“金字塔逻辑”。

金字塔的底层逻辑无疑是负面的。在英国看来，中国崛起动摇了近代工业革命以来的底层逻辑。工业革命起源于英国，各种制度标准大多是英国制定的。现在英国认定中国是其“制度性威胁”，所以拼命强调“基于规则的国际秩序”打压中国。长期来看这是对中英关系的一个不利因素，除非英国人最终认识到要通过中国塑造世界，正如当年率先加入亚投行所展示的远见一样，才能扭转这一趋势。

金字塔的中层逻辑也不乐观。英国近些年一直在探索其全球“新身份”到底是什么。二战后，英国曾提出“三环外交”战略，希望通过英国与美国、英国与英联邦、英国与欧盟这三个环节维护英国的传统利益和大国地位。但英联邦一直比较鸡肋，不管是经济上还是政治上都难以对英国有所助力；英国又脱离了欧盟，目前双方在北爱尔兰问题上存在难解的争端。它如今还能倚赖的，主要就是和美国的“特殊关系”。而在中美关系持续走低的背景下，英国的外交叙事不可避免地也会越来越强调意识形态和“国家安全”，强调西方的价值观和以西方为主导的国际秩序，强调和美国的配合，对中国投资、技术进步设限。英国未来可能会更重视“印太战略”，强化“奥库斯”（美英澳三边安全联盟协定）等小圈子的作用。美国对华战略朝着更恶劣方向走，英国对华政策也好不了。通过与美国配合，挽救或重塑西方中心论，是目前可见的英国目标。

金字塔的上层逻辑充满潜力和希望，但难以回到中英“黄金时代”。英国是崇尚实用主义的国家，特拉斯对华政策也会根据国内经济社会发展状况有所调整。过去半个世纪里，中英关系曾有过很多突破：它在西方大国中第一个承认中华人民共和国，第一个申请加入亚投行，第一个任命“一带一路”特使……中国在欧洲也率先与英国建立了全面战略伙伴关系。到卡梅伦政府时期，中英关系进入“黄金时代”。当时，英国强调自由贸易、金融开放，抓住中国金融服务业开放、人民币国际化等机遇，积极推动两国合作。中国当时对英国的投资甚至超过中国对德法意三国的投资总和。但近些年来，英国认为从中国获得的红利并不多，因此更多地强调和中国的竞争关系以及中国带来的“威胁”。

冠病疫情导致全球化的逻辑发生改变，各国更强调供应链的韧性、安全、可控，这在某种程度上也影响了自上世纪80年代开始的贸易自由化、金融自由化。对于英国也是如此，它改变了对全球化和外部市场的看法，也改变了对中国的看法。在当前的国际环境下，中英关系很难回到当年的“黄金时代”，因为全球格局在改变、全球化的逻辑也发生了变化。

时代、国家之外，也不能忽视领导人性格。特拉斯政治立场多变，是“脱欧”后英国重构自身身份使然。在对外领域，目前特拉斯迫切需要处理的是与欧盟关于北爱尔兰的争端，以及俄乌冲突带来的影响。与此同时，对华战略也会是她的一个重点。特拉斯可能会渲染中国的“威胁和挑战”，频繁在涉疆、涉港、涉台等议题上发声，从而导致中英关系陷入紧张。由于意识形态上的不信任，中英合作受到很大影响，无法真正挖掘中国高水平开放的合作潜力。英国未来可能错失中国精制现代化进程带来的巨大红利。

特拉斯的胜出，很大程度反映了英国人偏保守的思想，他们不可能选择苏纳克这样一个印度裔来当他们的首相。尽管作为财相出身的苏纳克比较务实，尽管现在英国的经济通胀严重，他或许才是带领英国走出经济困境的理想人选。事实上，英国“脱欧”已揭示英国精英与大众的分裂，而保守党议员更倾向选苏纳克，在17万保守党成员中更多则选择了特拉斯。如何弥合党内和政党间分歧，带领保守党赢得2024年大选，是特拉斯的最大挑战。弄不好，她只是过渡型首相，在约翰逊杀回来前看守好内阁。或许等到进入约翰逊2.0版，英国才能确立比较独立、清晰而务实的对华政策？这是中英关系留给特拉斯及保守党的问题。

但话说回来，在当前的国际环境下，我们仍需重视对英关系，因为中美关系短期内难以改善，而欧盟国家要协调一致相当困难。英国有着实用主义的传统，待伦敦认识到中国市场有不可替代的优势时，英国无疑会调整对华政策，让金字塔的上层逻辑牵动中层逻辑，抑制底层逻辑的干扰，从而对欧盟、美国产生一定的影响。所以，在对英关系上中方不妨更加积极主动一些，努力寻找不涉及国际安全与核心敏感话题、可以开展合作的领域，努力让中英合作发挥其应有的全球示范作用。