求死与废死 都是“国王的新衣”

来源：台湾《联合报》“冷眼集”

作者：邵心杰、萧白雪

台南双警殉职案16天火速侦结，检方对行凶被告求处死刑，这是继南投行刑式枪击案后，检方在一周内两度对重大治安案件起诉求死刑，但对照蔡英文总统才针对死刑存废，说出“只要建立好完整的社会安全网，就可以不用以死刑吓阻犯罪”，政府对于死刑存废的价值选择暧昧不清，难怪死刑争议持续不休。

台南双警殉职案让死刑争议四起，政府政策逐步走向废死的立场清楚，但面对民意的沸腾，官员们忙着互推责任，更让外界误以为，仿佛只要执行死刑、维持死刑就可解决治安的所有疑难杂症。

在民怨下，南投地检署与台南地检署前后起诉两重大案件，都在新闻稿中花费极大篇幅论述求处死刑的理由，字里行间对行凶者残暴行为多所描述、强调犯行的严重，非处以死刑无法彰显正义。看似回应民意需求，安抚民心，但却更像“国王的新衣”、是一贯欺瞒小老百姓的手法。

接连两件起诉求处死刑案，多数法界人士不认为法院会速审速结做出死刑判决，就像台湾仍有38名死囚尚未伏法，法务部长蔡清祥先前称是因为执行死刑规则中规定“声请大法官解释尚未终结者，不得执行死刑”，昨天对于检察官求处死刑，他再次照本宣科说，未来若判决死刑定谳，会依照法定程序审慎严谨办理死刑执行。白话文就是：可能无法执行。这样的话术，真当人民很好骗？

蔡总统既然说出，只要台湾制度可以提供足够的安全，建立好完整的社会安全网，就可以不用以死刑吓阻犯罪。为何不能真正打造让民众安心、不需要死刑的环境？为何政府要一边说死刑无法吓阻犯罪，一边又起诉强调非处以死刑不足以彰显正义？

小老百姓生活在实质上没有死刑，但台湾法律又未废死的环境下，难怪老摸不着头绪，更难以建立对司法及政府的信赖。