杨丞琳为何不能是广东人？

来源：中时新闻网

作者：张钧凯

杨丞琳在大陆节目上坦言早年家庭经济压力大，“在台湾没吃过什么海鲜，吃海鲜是奢侈的在那”。一张断章取义的字幕截图，引爆网路舆论，连内政部面簿小编也补上一刀“笑死”。

不满杨丞琳这番自白的人，认为她为了要在对岸市场赚人民币，所以不惜丑化、诋毁台湾。不过熟悉大陆网路舆论生态的人应该也知道，在两岸民间怒目相视的今天，要是这段首播于7月3日的对话真有“辱台”味道，恐怕早就被大陆的一些KOL拿出来大做文章、开酸台湾连海鲜都吃不起，不会等到两个多月过后才被某些人“如获至宝”般挖了出来。

此次网络“众怒”之所以如此快被点燃，光凭“海鲜奢侈”是不够的，最主要的引信还是触及台湾意识形态敏感神经的“广东人”之说。人们既讶异又愤慨，一个明明在台北出生的“正港台湾人”，何以“自我矮化”为广东人，还有绿营政治人物跳出来劝她“尽快放弃台湾籍”。

不过他们大概都忘了台湾民主政治史有一项“特色”，那就是两蒋之后的总统都是“客家人”。

曾称22岁以前是日本人的李登辉，祖籍福建永定正是客家原乡，任总统时拜年影片不忘制播客语版本，不过是用配音的方式。闽南语说得极溜的陈水扁，竞选总统时也强调“祖先来自福建省诏安县二都郑日堡，是百分之百的客家庄，我是客家人一点都假不了。”马英九则是年年到苗栗马家庄祭祖又发红包，称父亲告之他们是“湖南客家人”。而曾经每晚恶补、秘练三年客家话的蔡英文，大选时也喊出“客家人挺客家妹”的口号。

四位总统为了扩大群众支持基础，无不搬出祖籍强调自己的客家血统，台湾民众也见怪不怪，政治人物套近乎的方式所在多有。至于蔡总统“客家妹”的理据，据维基百科所载，其祖父出身于广东省嘉应州梅县，而杨丞琳祖籍广东合浦，严格说起来，她们两人还是广东老乡呢！

平心而论，杨丞琳在大陆节目与来宾对话时，搬出自己的祖籍拉近彼此关系，在常民的生活经验中应属人之常情。比如我的先祖在清康熙年间自泉州晋江迁台，如今遇到福建的朋友时，多少也会和他们聊一聊祖居地的话题。已故著名作家陈映真曾回忆，他们家族代代相传一个神奇地址：“大清国，福建省，泉州府，安溪县，石盘头，楼仔厝……”。在台湾历史洪流中，“去中国化”其实是很晚近才出现的现象，不代表人人都忘了自己的根与本。

更何况台湾民主一向自豪于多元包容，民进党基于台独立场，曾在2004年通过“族群多元国家一体决议文”，强调“建立台湾主体性并非排外主义”“族群歧视言行应予谴责”等主张。而出身做为人的尊严，不应受到歧视，在台湾社会进步运动的长年推动下也得到了确立。

蔡英文今年5月4日出席《亲爱的家乡，你好吗？ 》新书发表会时，才说过“过去的400年我们是移民社会，我们现在还展开双手欢迎来自四面八方的新移民，让台湾更加丰富，现在各位是新移民、新二代，400年后也是台湾的祖先了。”那么当祖辈来自广东的杨丞琳遭到各种“只问出身”的网络霸凌时，祖辈来自广东客家原乡的蔡英文总统，不是更应该出来制止这样的恶意行为吗？

回想台湾光复之初，由于经历50年殖民统治与大陆产生的隔阂，今天广受台湾社会敬重的本省前辈作家杨逵，在1947年二二八事件爆发前一个多月，与来自大陆的记者王思翔创刊合编《文化交流》杂志，目的之一就是为了要促进省内外的交流与合作。第一辑还刊登了一幅名为《交流乎？绝流乎？》的漫画，诉求“咱们都是苦难的中国人！”

近20多年来，就算“去中国化”在台湾蔚为主流，但以今日之我去否定昨日之我的做法，难道不也是一种对历史的曲解和背叛？杨丞琳一句“我是广东人”，并未否认她“在台北长大”的事实，反而体现出了台湾历史的复杂与多元。只因出身就要遭到无情的出征，还出现要她自我“取消”的声音，眼前两岸的恶意螺旋不断在上升，连社会内部也涌现了非友即敌的撕裂与对立。为了政治利益操弄至此，可说是大开历史倒车。