台湾政策法貌似友善，部分条文暗藏凶险

来源：台湾《联合报》社论

美国参院外交委员会下周将审查《台湾政策法》。提案人定位该法案是：“1979年台湾关系法通过后，美国对台政策最全面调整”，除解除所有军售限制，在外交待遇上实质承认台湾主权地位，迫使白宫走向战略清晰。对此，前副国务卿阿米蒂奇认为，这显示国会两党对协防台湾逐渐形成共识，但有关主权的部分条文将对两岸关系“火上加油”。白宫国家安全顾问沙利文也称，“部分条文令人担心”。

白宫与国会对此法案的异音，会不会重演佩洛西访台时的内讧，台海危机会不会再度因此急剧升温，令人关切。台湾政策法在6月提出，因碰上白宫推动拜习通话及佩洛西访台，两度被搁置。中国大陆围台军演后，美舰穿越台海，美中刚为自由航行取得微妙平衡；此际法案卷土重来，平添变数。而参院排审刚确定，华航立刻开会通过46亿美元（64亿新元）的波音购机案，迅速兑现该法案提案人共和党参议员格雷厄姆访台时的要求，其过程耐人寻味。

《台湾政策法》总合多项挺台法案，主要在增补《台湾关系法》，透过外交与军事的“准官方／准同盟”关系，构成对台湾主权的法律认可。由于内容包山包海，形成全面性政府关系重建。对台湾而言，当然乐见美台关系的提升；但相对而言，一些看得到、吃不到的关系提升，却可能导致两岸关系的极度恶化。

影响最巨的项目诸如，驻美代表处更名“台湾办事处”，相应法条还有撤销禁止官方及民间展示台湾主权象征，办事处享有外国政府外交待遇，驻台代表人事须经国会通过等。此外，该法案也将解除对台军售所有限制，配合法条包括成立联合工作组共同评估中国大陆威胁，制订采购计划，再加上军援条款，形同将台湾纳入美国战略框架。值得注意的是，台湾原已享有“非北约盟友”的军购待遇，但该法案明文指定台湾为“主要非北约盟国”；其差别在，成为区域联盟成员地位等同“主权国家”。

台湾政策法规模庞大，重点在于彰显主权与军事安保，难怪外交部形容这是“旗舰级挺台法案”。但政府未明说的是，该法案彰显的并非“中华民国”主权，而是台湾。若台湾被纳入美国防御体系，台湾必须完全交出建军权，把台湾生存交给他国决定，这会是全体台湾人的意愿吗？

提案参议员认为，具有外交象征的支持结合军事，才能吓阻中国大陆“侵台”野心；这点，有如为蔡政府主张量身打造。但友台的前副国务卿阿米蒂奇认为，在美台备妥危机因应方案前，对现况进行象征主义的修词改变，具相当风险。例如，承认台湾为非北约主要盟友，给台湾事实外交承认等，都将对两岸火上浇油。

较亲拜登政府的华邮、彭博社及美国之音皆认为，立法执着于象征性，不仅无法吓阻北京，却可能激怒中国大陆提前动武，反重伤台湾。这些美媒主张，军事与经贸才是对台实质有效的支持，台湾应优先强化自我防御，参院立法应首重协助国防。可见，美行政部门立场明显与国会大异其趣。

蔡政府近期的对美经营，相当的重点在国会与州政府。拜登强势抗陆，但对台美关系仍然谨慎，例如白宫搁置台湾的代表处更名，延迟甚至取消交付敏感的攻击性武器，台湾配合半导体产业链脱陆、却未能加入印太经济架构，这些落差促使蔡政府自寻出路。说穿了，透过美国会立法大幅超车“台湾关系法”，无论成败都有利民进党巩固选票，唯台湾却风险不断升高。在美台均将选举之际，冒进主义将更张狂，民众则更要小心，因为后果要全民共同承担。