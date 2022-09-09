制裁是否重创了俄国经济？

来源：德国之声

作者：尼克·马丁（Nik Martin）

尽管受到西方制裁，俄罗斯似乎在能源市场还是赚得盆满钵满。不过，也有观点认为，莫斯科很快就会出现现金荒。

俄罗斯入侵乌克兰后，西方国家对俄罗斯实施了前所未有的制裁。人们预计，俄罗斯经济行将崩溃。但上周，俄罗斯国家统计局表示，今年前六个月，俄罗斯的国内生产总值（GDP）仅下降了0.4%。

官方数据显示，对俄罗斯的资本投资有所增加，卢布出现反弹，战争以来飙升的通胀开始下降。本周，一位俄罗斯政府高级官员预测，该国今年全年的GDP只会下降3%，而不是三分之一。这是怎么回事儿呢？

尽管德国和意大利等国减少了对俄罗斯能源依赖，但俄罗斯出口石油和天然气的收入，尤其是来自欧盟的收入，仍在继续支撑该国的财政。国有能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司刚刚公布，该公司今年上半年的利润达到创纪录的2.5万亿卢布（570亿新元）。消息一出，该公司股价飙升30%。

马德里IE商学院金融学教授马克西姆·米罗诺夫 (Maxim Mironov) 向德国之声指出：“即使俄罗斯经济比六个月前糟糕，但却不足以阻止普京为战争提供资金。”

不过，毫无疑问的是，西方制裁已经开始奏效。耶鲁大学上个月的一项研究发现，俄罗斯的进口已经锐减，该国制造商正在努力获取零部件，包括半导体和其他高科技零部件。

报告称，俄罗斯作为大宗商品出口国的地位已不可逆转地受到影响，莫斯科被迫以很大的折扣向亚洲出售更多的石油和天然气。

经济可能在两年内崩溃？

耶鲁大学该报告的共同作者之一、管理学教授杰弗里·索南菲尔德（Jeffrey Sonnenfeld）最近向英国泰晤士报电台表示，只要西方国家继续坚持制裁，俄罗斯的经济只能“在巨大的困境中维持两年左右”。

不过，其他一些贸易专家认为，俄罗斯走到经济全面崩溃这一步需要更长的时间。

德国贸易专家、基尔世界经济研究所前副所长罗夫·朗格哈默尔（Rolf J. Langhammer）向德国之声表示，“从长远来看，俄罗斯不过是中国的一个加油站......但我不相信俄罗斯经济将在两年内崩溃的说法。”他说，俄罗斯已经花了数年时间来建立自己的战争堡垒，国际金融专家认为，该国已经为与西方经济全面脱钩做好了准备。

朗格哈默尔说，“国际货币基金组织去年写道，自2014年俄罗斯吞并克里米亚以来，俄罗斯就在囤积现金，并为一场消耗战做准备。”他指出，2022年上半年，德国向俄罗斯支付了200亿欧元（281亿新元）购买能源，进口费用比去年同期增长了50%。“虽然进口数量下降，但随着价格飙升，我们每月仍将向俄罗斯支付大约30亿欧元。”

不过，尽管经济状况好于预期，克里姆林宫仍在俄罗斯坦克开进乌克兰后不久就停止公布一系列经济数据。

普京“烧掉”外汇储备

耶鲁大学的研究人员注意到，在战争的头几个月里，俄罗斯就大量消耗了普京用作缓冲的6000亿美元（8393亿新元）外汇储备。800亿美元已被用光，另外一半的储备被西方冻结。

英国雷丁大学经济学副教授亚历山大·米哈伊洛夫（Alexander Mihailov）认为，只有当西方能够完全减少对俄罗斯能源的依赖时，普京才会面对战争所需现金短缺的局面，而这可能还需要二到三年时间。

如果普京的选择变得有限，俄罗斯可能会开始印钞，以满足暴涨的军事成本。米哈伊洛夫说，这将是"疯狂的行动"，会引起卢布大幅贬值、恶性通货膨胀和社会动荡。

尽管受制裁，俄罗斯经济仍能维持

但是，米罗诺夫同时指出，在共产党领导的苏联时期以及苏联解体后的1990年代，俄罗斯人也都经历了深重的苦难，不能高估公众何时会起来反对普京。

“在西方，通货膨胀到了10%，人们就会惊恐万分，会要求政治家采取行动。但俄罗斯社会并非如此，因此普京有更大的回旋余地，即便让人民的生活水平下降20-30%，也不会也招致重大反抗的风险。”

二级制裁可以进一步孤立普京

亚洲、拉丁美洲和非洲的许多国家没有对俄罗斯实施制裁，一些国家甚至还从西方的撤出中受益。近期有报告称，正在悄悄地将多余的俄罗斯天然气卖到欧洲。

现在，邀请西方国家实施所谓二级制裁的压力正在增加，也就是说，如果外国国民与俄罗斯做生意，可能会被切断国际金融体系的联系。华盛顿就是用这样的措施来对付第三方，以遏制伊朗的石油出口和核野心，并且取得了巨大的效果。

华盛顿此前曾表示，二次制裁是一种选择，但专家们敦促大家保持耐心，因为如果现在引入二次制裁，可能会进一步刺激对石油和天然气的需求，从而引起价格进一步上涨。