人民币要争一世不争一时

来源：台湾《旺报》社评

随着美联储主席鲍威尔大动作放鹰，美元指数一路狂奔。不到一个月，涨幅已逼近6%，一度升破110整数大关，续创20年新高，美元已成为地表最强货币。只是，美元强升的结果，并未给全球经济带来太多好处，反而加剧金融市场动荡，新兴市场隐然出现金融风暴迹象。

阻贬不利大陆经济稳定

根据过往经验，太强的美元往往压抑大宗商品与原物料需求，不利全球经济复苏。强势美元也会加大新兴市场国家债务压力（因多为美元债），加速资金外逃，甚至引发金融风暴。最近南亚的斯里兰卡爆发金融风暴与政治危机，巴基斯坦及孟加拉也出现金融危机迹象。美元强势走升同时带动亚币贬值，8月8日至9月8日日元、韩元、人民币及新台币，贬幅分别高达6.3%、5.9%、3%及2.9%，令人担忧1997亚洲金融风暴是否重演。

其中，面临保7压力的人民币最受关注，毕竟大陆经济体量及国际经贸影响力都非常大，特别是大陆作为新兴市场领头羊，人民币一举一动，都紧紧连系着这些国家外贸与汇率表现，更是动见观瞻。濒临破7保卫战的人民币，还能不能扮演支撑新兴市场经济的中流砥柱角色，备受瞩目。

北京并不乐见人民币急贬，这对经济维稳不利，甚至可能成为一枚未爆弹。近日人行无预警调降外汇存款准备金率2个百分点，从8%降至6%，就在逼使金融机构释出美元，进而阻贬人民币。成效如何还有待验证，但人行已摆明出捍卫人民币的决心。

阻贬人民币有利经济维稳，但需要同时思考“代价”。美元独强是全球共同面对的问题，大陆是否有必要逆市场趋势？尤其这波人民币贬势，相较2015年811汇改与2018年中美贸易战那两波破7走势，背后原因大为不同。前两波主要是人为因素造成，这一波则是市场力量驱动，逆趋势与市场对做，必吃力不讨好。

当前大陆还有房地产、疫情防控与经济下行等多方问题，蜡烛多头烧，必须妥善分配资源，更不要让自己陷入父子骑驴窘境。美国加速升息当下，如果货币宽松是维稳经济必要手段，就不需太在意人民币贬值。毕竟现阶段大陆政策重心，还是以稳经济，同时推进产业升级转型，为下一波经济成长奠定基础为重。

鱼与熊掌不可得兼，不同政策之间，本来就存在冲突与矛盾，也会面临优先顺序问题，成本效益的决策思维非常重要。短期人民币急贬，确实对维稳经济带来困扰，但把时间稍微拉长，年初迄今人民币贬幅不过8.7%，对比日元20.2%、韩元14.4%及新台币10.4%，超过两位数的贬幅，其实不算严重。

放眼长远国际地位竞逐

除此之外，根据环球银行金融电信协会（SWIFT）统计，7月人民币全球支付占比持续攀升至2.2%，连续3月走高，显示人民币贬值并未对大陆对外经贸，造成实质负面冲击。现阶段北京应该放在首位处理的，不是汇率或资金外流问题，而是严峻的消费弱化，及其所带来的成长动能不足问题。货币与经济一体两面，经济好，货币自然不会弱；经济不好，货币也不会强到哪。只要经济成长动能恢复，人民币自然由贬转升。

美国超级鹰派将持续升息，美元还会继续强势一阵子，加上亚币竞贬效应，人民币恐难保7，资金外流压力也会加重。但北京不需要过度反应，也不用刻意干预。在短期政策取捨上，经济成长动能问题优先顺序，明显高于人民币。更不用说，放眼人民币的未来，要在乎的不是短期升贬走势，而是长远的国际地位竞逐，需要长期经济底气的支撑。

自2005年7月人民币汇改启动，人民币市场化与国际化一直是大陆努力追求的长远目标。近年来虽受制于经济表现与美国制裁压力，国际化进程有所停滞，但不表示这个目标已不重要。未来如何在经济托底下，加速实现人民币国际化目标，是大陆领导阶层智慧的考验。